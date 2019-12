Weihnachtslieder aus Skandinavien

Oberschüpf.Skandinavische Weihnachtslieder im romanischen Kirchenraum der evangelischen Kirche erklingen am Freitag, 13. Dezember, um 20 Uhr. Die Formation „Julvisor“ aus Dresden spielt skandinavische Weihnachtslieder. Christina Lutter (Gesang, Geige), der Multiinstrumentalist Guido Richarts und Krishn Kypke sind zu erleben. Karten gibt es per Mail unter info@kulturkirche-unterschuepf.de oder bei Sibylle Acker, Telefon 07930/2020. Weitere Karten gibt es an der Abendkasse. Bild: Robert Jentzsch

