Weihnachtskrippen für jeden Geschmack

Sterne, Tiere oder Figuren: Klaus Hofmann fertigt in seiner kleinen Werkstatt nicht nur Krippen für Weihnachten.

Schwabhausen. Im alten Werkstatt-Holzofen brennt ein behagliches Feuer. Das Holz knistert, während Klaus Hofmann neue Zeichnungen und Ideen zu Papier bringt. Das Arbeiten mit Holz in allen Variationen ist seine große Leidenschaft. Täglich findet man den Schwabhäuser in seiner kleinen Werkstatt neben seinem Wohnhaus im Junkerholzweg, wo er ständig neue Figuren und Motive der Jahreszeit angepasst – vom Rohling bis zur Fertigstellung bearbeitet, schnitzt und sägt er.

Wenn er ein Stück Holz in Händen hält, so sein Credo, weiß er meistens schon, was daraus werden soll. Die Leidenschaft hat sich im Laufe von Jahren bei ihm entwickelt. Zurzeit sind es überwiegend weihnachtliche Motive, die er auch zum Verkauf anbietet: Wunderschöne Weihnachtskrippen mit den entsprechenden Figuren, große und kleine Weihnachtssterne, Tiere wie Ochs und Esel oder Leiterwagen mit Pferdegespann. Ein erst fertig gewordener Frauentorso spiegelt die Gegensätzlichkeit seiner Inspirationen wider. Bis vor Jahren hat Klaus Hofmann die Jäger versorgt mit selbstgefertigten Hochsitzen. Jagdkanzeln oder Gartenhäuser wurden vereinzelt bestellt. Wie er berichtet, hat er bereits rund 40 Weihnachtskrippen geschnitzt.

Man kann sie in den Kirchen von Hohenstadt, Boxberg, oder Schwabhausen bestaunen. Gerne ist er jährlich zu den Weihnachtsmärkten bis Schönfeld gefahren, aber auch in seinem Heimatort Schwabhausen oderin Uiffingen war er stets präsent. „Nun hat mir Corona diese schönen Erlebnisse genommen.“ Beim Boxberger Maimarkt konnte man ihn in all den Jahren zeitweise bei der Vernissage im Glasbau des Rathauses finden, was bei den Besuchern stets großen Anklang fand.

Was ihn besonders auszeichnet? Hofmann stellt viele Holzschnitzereien nach Wunsch her – sei es ein Nähkästchen oder eine Holzschubkarre. Denn es gibt nichts, was er nicht kann.

Der gebürtige Schwabhäuser hat nach dem Besuch der Volksschule als Landwirt im elterlichen Betrieb gearbeitet oder verschiedene Taglohnarbeiten ausgeführt. Lange Jahre war er Verkaufsfahrer in seinem Heimatort, bevor er zum Industriemechaniker umschulte. Hierbei holte er sich die Inspiration. „Was man aus Stahl machen kann, müsste man eigentlich auch aus Holz machen können“, war er überzeugt. Und so hat er sich 1980 eine kleine Werkstatt eingerichtet und angefangen zu drechseln.

Um seine Leidenschaft von der Pike auf zu erlernen, besuchte der Familienvater bei Wilfried Kemmer Schnitzkurse in Lauda. Danach begann die Zeit der geschnitzten Spinnräder, die viele Wohnzimmer zierten – Anfang der 1990er Jahre ein begehrtes Utensil. Hofmann erinnert sich, dass er über 100 Stück gefertigt hat.

Sportlicher Sänger

Der Sport hatte bei Klaus Hofmann ebenfalls einen großen Stellenwert. So turnte er in der Leichtathletik von 1958 bis 1973 beim TSV Schwabhausen. Der Langstreckenlauf hatte es ihm angetan: Angefangen mit 5000 Meter bis 10 000 Meter beim Marathonlauf im Neckartal, Frankfurt, München oder Hanau-Rodenbach war er dabei und mit Bestzeiten vertreten.

In seinem kleinen gemütlichen Büro zieren daher eine Menge Pokale, Urkunden und Ehrungen die Wände.

Als Tausendsassa könnte man ihn bezeichnen, der in seiner Heimatgemeinde 56 Jahre der Feuerwehr gedient hat und im dortigen Gesangverein bis heute seit 25 Jahre im Tenor singt. Ein in sich ruhender 81-Jähriger, der keinen Feierabend kennt, wenn er was versprochen hat. Hofmann freut sich, wenn er für seine Arbeit und die vielen Stunden auch entlohnt wird, aber dennoch stünden Freude und Leidenschaft über dem kommerziellen Aspekt, betont er.

Werkstatt-Tore geöffnet

Da die Weihnachtsmärkte abgesagt werden mussten, will Klaus Hofmann nun die Tore seiner Werkstatt öffnen. Interessierte können ihm –nach vorheriger Anmeldung – gerne bei der Arbeit über die Schulter schauen und seine einmaligen Kunstwerke aus Holz bestaunen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.11.2020