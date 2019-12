Weihnachtliche Volksmusik erklingt

Würzburg.Weihnachtliche Volksmusik bringen wieder das Duo Califragilis, die Saitenmusik Rhau Rottmann Tille, die Vasbühler Sängerinnen sowie die Schrollamusik zu Gehör. Am Montag, 6. Januar erklingen um 15 Uhr in der Augustinerkirche Würzburg, Dominikanerplatz 2, unter der Leitung von Anton Böhm Melodien, die nicht das fränkische Herz höher schlagen lassen. Ein Eintritt für das Konzert wird erhoben. Die Karten können an der Tageskasse erworben werden. Bild: Anton Böhm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.12.2019