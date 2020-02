Wehmut nach einer freudigen Kampagne

Das Narrenvolk in Boxberg betrauerte am Dienstag das Ende der Fastnacht. Ein letztes Mal hieß es „Ho Narro“ und „Elwetrische spring nei“.

Von Heinz Weber

Boxberg. Noch einmal alle Register des närrischen Treibens zogen die Boxberger Narren zum Fastnachtsausklang am Dienstag im Umpfertal. Närrisches Treiben und beste Stimmung herrschte schon beim Umzug am Nachmittag und dem sich anschließenden närrischen Treiben in der Umpfertalhalle.

Pünktlich um 19 Uhr war es dann soweit: Die bunt gemischte Schar marschierte, angeführt von den Umpferpforzern mit Fackelbegleitung von der Umpfertalhalle zur Sparkasse, wo sich am Narrenbrunnen bereits eine große närrische Schar eingefunden hatte, um bei der traditionellen Geldbeutelwäsche und dem Fastnachtsverbrennen am VfB-Sportheim mit dabei zu sein.

Gruß hoch vom Narrenbrunnen

Hoch vom Narrenbrunnen grüßten die närrischen Regenten von Bocknarren und Narrhalla mit einem dreifachen „Ho Narro“ und „Elwetritsche spring nei“ ihr Narrenvolk. Zunftmeister Günter Ruck und Narrhalla-Präsident Gerd Schlesinger blickten zurück auf die heitere, fröhliche Fastnacht in Boxberg. Sie nannten auch die närrischen Regenten Prinzessin Steffi I. und Prinz Danny I., die Boxberg und die Boxberger Fastnacht auch in der fünften Boxberger Jahreszeit ausgezeichnet repräsentierten hätten und die Narrhalla künftig als Elferräte verstärken werden. Traurig, dass das Ende dieser schönen Kampagne naht, blickte Zunftmeister Günter Ruck in den doch recht schmal gewordenen Geldbeutel.

Großer Beifall

Dann wusch er ihn, unter großem Beifall der Narrenschar, gründlich im Narrenbrunnen aus, damit er für die kommende Kampagne 2021 wieder gefüllt werden kann. Nicht zu spüren vom nahenden Fastnachtsende war bei der bunten Narrenschar an Sparkassenvorplatz. Man hängte sich ein, sang und schunkelte unter den mächtigen Klängen der Umpferpforzer und ließ die närrische Stimmung und Heiterkeit noch einmal so richtig überschäumen, bevor sich bei Fackelschein und Guggenmusik der närrische Zug auf den Weg zum VfB Sportheim machte.

Dort nahm das Narrenvolk endgültig Abschied von der Boxberger Fastnachtkampagne 2020. Jetzt spürte man die aufkommende Traurigkeit bei der großen Narrenschar, die sich um den hoch aufgeschichteten Reisigberg versammelt hatte.

Gedenken an Hanau

Die Tränen flossen und Stille herrschte, als die Fackelträger den mächtigen Reisigberg entzündenden, dieser hell lodernd niederbrannte und damit das Ende der Boxberger Fastnacht 2020 symbolisierte. Nicht vergessen hatte die Narrenschar in dieser Stunde auch die schrecklichen Ereignisse, die sich in Hanau und Volkmarsen ereigneten: Sie gedachten den Opfern mit einer kurzen Stille.

War die Trauer und das Wehklagen über die fröhliche, närrische fünfte Boxberger Jahreszeit 2020 auch groß, so spürte man aber auch schon die Vorfreude auf die kommende Boxberger Fastnacht 2021, die am 11.11. wieder mit dem närrischem „Ho Narro“ und „Elwetritsche spring nei“ starten wird.

