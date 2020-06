Wann beginnt die neue Saison?

Lauda-Königshofen.Unter normalen Umständen wäre Mitte Mai – wie immer rund um Christi Himmelfahrt – die neue Sommersaison im Terrassenfreibad Lauda-Königshofen eingeläutet worden. Doch das Coronavirus und die damit einhergehende Umsetzung der Landesverordnung haben die Eröffnung bislang verhindert. Erst am Donnerstag hat die Landesregierung von Baden-Württemberg die neue Verordnung veröffentlicht, wonach am 6. Juni die Freibäder unter Einhaltung der geltenden Vorschriften wieder öffnen können. Doch so einfach ist es nicht. Die Umsetzung aller geforderten Maßnahmen stellt eine immense Herausforderung für alle Beteiligten dar. Teilweise ist bereits die doppelte Arbeit angefallen, da manche Auflage in der Coronaverordnung letztlich doch anders ausfiel als gedacht. Sicher ist, dass sich die Badegäste auf gravierende Änderungen im Badebetrieb einstellen müssen. Insofern freut sich die Stadt Lauda-Königshofen zwar auf den Tag, an dem wieder im erfrischenden Nass geplanscht und geschwommen werden darf. Doch aufgrund der weiter schwierigen Situation gibt es vorerst weiter keinen genauen Öffnungstermin für das Freibad. Zunächst müssen die zahlreichen Auflagen des Landes und der Mehraufwand an Personal sichergestellt werden. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.06.2020