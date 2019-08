Waldemar Stahl nach 20 Jahren aus Gremium verabschiedet

Schweigern.Ortsvorsteher Ferdinand Eck begrüßte zur konstituierenden Ortschaftsratsitzung neben Zuhörern und Mandatsträgern auch Bürgermeister Christian Kremer im Bürgersaal des Rathauses. Er gratulierte den neu- und wiedergewählten Mandatsträgern und dankte ihnen für Ihre Bereitschaft, für die neue Amtsperiode ehrenamtlich zum Wohle der Bürger tätig zu sein.

Fünf arbeitsreiche Jahre lägen hinter Ortschafts- und Gemeinderat, Stadtverwaltung mit Bauamt und Bauhof der Stadt Boxberg sowie Vereinen und Bürgern der Gemeinde Schweigern, so Eck. Das Hauptaugenmerk über fast zwei Jahre sei der Gesamtausbau der Ortsdurchfahrt mit Abriss von mehreren Gebäuden gewesen. Hinzu gesellten sich der Bau des Abenteuerspielplatzes, die Sanierung des Ursbachweges und der Langen Gasse, die Erneuerung von Straßenleuchten auf LED in der Pfarrgasse, die Erstellung einer weiteren Urnenwand auf dem Friedhof, der Windpark Bobstadt/Schweigern, der Feldwegbau, der Breitbandausbau und die Vorbereitung für die derzeitig laufende Wohnumfeld-Maßnahme Neue Straße/Schulstraße.

„Das Gesamtbild der Gemeinde hat sich dadurch in den letzten Jahren positiv verändert“, so Ferdinand Eck und Bürgermeister Christian Kremer in ihrem Rückblick. Vieles gelinge nur, wenn man es gemeinsam angehe – dies sei hier der Fall.

Verdienste gewürdigt

Eck verabschiedete den bisherigen Ortschaftsrat Waldemar Stahl nach 20 Jahren Gremiumszugehörigkeit. Er sei von 1999 bis 2019 ein stets engagierter Ortschaftsrat für Schweigern gewesen. Durch seinen Beruf als selbständiger Landschaftsgärtner sei er gerade in baulichen Angelegenheiten ein gefragter Mann mit seinem Fachwissen und seinen Ideen bei der Gestaltung der Ortsdurchfahrt im Bereich der neuen Bushaltestelle, des Marktplatzes, der Schulstraße und sonstigen Maßnahmen in den vergangenen Jahren gewesen. Ohne Waldemar Stahl wäre die dreijährige Bauphase des Abenteuerspielplatzes womöglich nicht realisierbar gewesen. Er habe die ganze Sache ins Rollen gebracht und sei mit seiner positiven Art immer vorangegangen.

Ein weiteres Steckenpferd von ihm sei der Schweigerner Weihnachtsmarkt, für den er zehn Jahre als Hauptorganisator verantwortlich gezeichnet habe. Ortsvorsteher Ferdinand Eck bedankte sich im Namen des Ortschaftsrates bei Waldemar Stahl und ebenso bei seiner Frau Andrea mit einem Weinpräsent und einem Gutschein mit den persönlichen Worten: „Es war schön, mit dir zusammenzuarbeiten und Du kannst mit Stolz sagen: Ich habe doch einiges bewegt.“

Für ihre Arbeit in der letzten Wahlperiode überreichte er zudem an alle Ortschafträte ebenfalls ein Präsent.

Bürgermeister Christian Kremer überreichte an Waldemar Stahl für 20 Jahre, Elmar Müller für 20 Jahre und Siegfried Riegler für zehn Jahre für ihre kommunalpolitischen Verdienste, die Ehrennadel des Gemeindetages und bedankte sich bei den Geehrten für ihr Wirken in all diesen Jahren mit einem Präsent der Stadt.

Nachdem keine Hinderungsgründe vorlagen, erfolgte die Verpflichtung der neuen Ortschaftsräte anhand der vorgeschriebenen Eidesformel und dem persönlichen Handschlag durch Ortsvorsteher Ferdinand Eck.

Bürgermeister Christian Kremer übernahm die Wahlleitung für den Vorschlag an den Gemeinderat zur Wahl des Ortsvorstehers. Erneut wurde Ferdinand Eck zum Ortsvorsteher vorgeschlagen und dessen Stellvertreter bleibt Elmar Müller. or

