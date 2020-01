Vorsorge, die einfach viel Spaß macht

Assamstadt.Laufen, Springen, Ballspielen – was eigentlich dem natürlichen Bewegungsdrang von Kindern entspricht, gehört nicht immer selbstverständlich zu deren Tagesablauf. So spielen viele Kinder an ihren Handys, am Computer oder schauen fern. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde das Projekt „Skipping Hearts“ von der Deutschen Herzstiftung ins Leben gerufen. Denn wer bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil mit viel Bewegung und gesunder Ernährung pflegt, verringert das Risiko im Alter am Herzen zu erkranken, heißt es bei von den Verantwortlichen.

Die Drittklässler der Assamstadter Grundschule kamen nun in den Genuss, am Seilspring-Projekt teilzunehmen. Der Workshopleiter Sebastian Landeck vermittelte den Kindern in einem kostenfreien zweistündigen Basis-Kurs in der Turnhalle die sportliche Form des Seilspringens – das „Rope Skipping“.

Nachdem die Kinder über die positiven Auswirkungen des Seilspringens auf das Herz-Kreislaufsystem aufgeklärt wurden, folgte der spaßorientierte und schweißtreibende Praxisteil mit fetziger Musik. Die Schüler lernten zahlreiche Sprungvariationen, die allein, zu zweit oder in der Gruppe durchgeführt werden können. Durch die Teamarbeit wird die Integration von körperlich Schwächeren, aber auch von sozial schwächerer Kindern vorangetrieben. Die Erfolgserlebnisse beim Springen motivieren und erhöhen die Freude an der Bewegung, lernten die Grundschüler. Nach dem Workshop fanden sich alle Klassen der Grundschule sowie interessierte Eltern in der Turnhalle ein, um einer Seilspring-Vorführung der Drittklässler zuzuschauen. Beim anschließenden freien Springen konnten alle anderen die Seile ausprobieren und das Interesse an der Bewegung entdecken.

Das Projekt erfreue sich großer Beliebtheit und wurde in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München wissenschaftlich untersucht, heißt es in der Pressemitteilung. Aktuell werde Skipping Hearts in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Berlin, Bayern, Saarland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und in Sachsen-Anhalt durchgeführt und habe bundesweit mit über 10 000 Workshops bereits mehr als 500 000 Kinder erreicht. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020