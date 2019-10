Von Kirchenquiz bis zu Führungen

Die 200. Geburtstag der evangelischen Kirche Uiffingen wird bei der Kerwe mit einem großen Programm gefeiert.

Uiffingen. Das Jubiläumsjahr zum 200-jährigen Bestehen der Weinbrennerkirche schreitet seinem Höhepunkt entgegen. Zusammen mit dem Sportverein veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde die traditionelle Kirchweihe am 3. November rund um die Kirche und das Dorfgemeinschaftshaus. Der Termin für die Feier ist bewusst gewählt. Schließlich ist die Kerwe ursprünglich ein kirchliches Fest.

Los geht es am Festtag mit einem Gottesdienst um 10 Uhr mit Grußworten von Gästen. Ab 11.30 Uhr bietet der Sportverein Mittagessen im Dorfgemeinschaftshaus an. Jeweils um 13 und 16 Uhr werden Kirchenführungen angeboten. Um 14.30 Uhr tritt Bezirkskantor Park mit einem Chor auf.

Für die Kinder wird es eine Bastelaktion geben. Zudem werden das Bibelbrot der „Üffemer“ Katechismus, eine Übersetzung von Paul Wild, und die Jubiläumstassen mit einem Kirchenmotiv zum Verkauf angeboten.

Ein besonderer Höhepunkt wird das Kirchenquiz der Konfirmanden sein. Die Auflösung des Quiz mit anschließender Preisverleihung erfolgt um 17 Uhr. Außerdem können die Besucher sich an einem 500-Teile-Puzzle versuchen. Pfarrer Hocher lehnt sich weit ans Fenster und wettet, dass die Gemeindemitglieder es an diesem Tag nicht schaffen, das Puzzle gemeinsam fertigzustellen.

Auch die Ausstellung, die extra für das Jubiläumsjahr zusammengetragen wurde, ist zu besichtigen. Gezeigt werden Schautafeln über Leben und Werk Friedrich Weinbrenners. Alte Kirchenbücher sowie historische Kelche, Fotos und Zeichnungen rund um die Geschichte der Uiffinger Kirchengemeinde sind zu sehen. Besonders stolz ist das Organisationsteam auf die Darstellung des Gleichnisses vom Sämann aus der Bibel mit Egli-Figuren. Das Gleichnis vom einzelnen Korn, welches das Wort Gottes symbolisiert, ist bedeutsam für die Kirche. Denn an der Kanzel über dem Altar ist vergoldet abgebildet, wie ein Bauer mit der Hand Korn sät.

In den letzten 200 Jahren, so alt wie die Weinbrennerkirche nun ist, war die Kirche Mittelpunkt für Freud und Leid – so wie sie es auch heute noch ist, von der Taufe bis hin zur Beerdigung. suso

