Vollblutfeuerwehrmann mit großem Weitblick

Windischbuch.In seinem 26. Dienstjahr als Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Windischbuch übergibt Roland Stang sein Amt an seinen Neffen Christian. Damit endet für den Vollblutfeuerwehrmannn seine Zeit in der vordersten Reihe. Ganz zurückziehen wird er sich allerdings nicht. So kümmert er sich weiterhin um die neu gegründete Jugendfeuerwehr, die er im September ins Leben rief. Außerdem wird er als Ausschussmitglied der Abteilung weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Roland Stang kann auf eine äußerst erfolgreiche Kommandantur zurückblicken. So ging der Neubau des Feuerwehrhauses, das 2009 eingeweiht wurde, auf seine Initiative zurück. Dabei fungierte er beim Umbau gleichzeitig als Bauleiter und brachte sich in unzähligen Arbeitsstunden persönlich ein.

Kreisbrandmeister Alfred Wirsching betonte den Weitblick. Die Fahrzeughalle sei nicht für das damalige TSF geplant worden, sondern für ein größeres Fahrzeug und eine Abteilung mit mehr Aufgaben. Davon profitiere die Abteilung.

Dass ihm das Gebäude sehr am Herzen liegt, zeigt sich daran, dass er sich weiterhin als „Hausmeister“ um alle Belange kümmern wird. In seiner Amtszeit war er aber nicht nur Abteilungskommandant, sondern bekleidete 14 Jahre lang das Amt des Kreisjugendfeuerwehrwartes. Dabei arbeitete er eng mit Kreisbrandmeister Wirsching zusammen, der ihm im Namen der Kreisfeuerwehr dankte. Von seinem damaligen Engagement profitieren die Wehren im Kreis immer noch, da viele aktive Kameraden in seiner Zeit durch die Jugendfeuerwehr begeistert wurden.

Auch die Neuanschaffung des MLF wurde von Roland Stang vorangetrieben. Bereits früh appellierte er an die Stadt Boxberg, der Abteilung ein modernes Fahrzeug zur Verfügung zu stellen, das den Ansprüchen des nahe liegenden Industriegebietes gerecht wird. Für die Zusammenarbeit auf Gemeindeebene dankte ihm Bürgermeister Christian Kremer, mit dem der scheidende Kommandant in seiner Funktion als Stadtrat weiterhin zusammenarbeiten wird. Roland Stangs Engagement sei es zu verdanken, dass man mit der Abteilung Windischbuch nun eine junge und engagierte Truppe habe, die den Bevölkerungsschutz im Stadtgebiet verbessert.

Stadtkommandant Harry Schroth bezeichnete den scheidenen Kommandanten als einen ausdauernden Menschen, der sich mit seiner unkonventionellen Art immer für seine Feuerwehr eingesetzt habe. Seine eigene Feuerwehrlaufbahn sei eng mit Roland Stang verknüpft, bei dem er damals in die Jugendfeuerwehr eintrat.

Roland Stangs Nachfolge tritt sein Neffe Christian Stang an, der dem erneuerten und verjüngten Führungsteam vorstehen wird. Kreisbrandmeister Alfred Wirsching hob hervor, dass eine reibungslose Übergabe einer Abteilung nur dann gelinge, wenn sich diese in einem hervorragenden Zustand befinde.

Für ihr Engagement bedankten sich die Stellvertreter von Roland Stang mit einem Blumenstrauß und einem Gutschein. ffww

