Vierte Person wird gesucht

Windischbuch.Zur Einführung des neuen Kirchengemeinderates feierte die evangelische Kirchengemeinde Windischbuch einen Festgottesdienst. In diesem wurde Lotte Ellesser für sechs Jahre ehrenamtliches Engagement als Kirchengemeinderätin gedankt. „Ich bedauere das sehr, dass Sie nicht mehr kandidiert haben“, so Pfarrer Tecklenburg, „weil ich es so wichtig finde, dass möglichst viele unterschiedliche Menschen und eben auch Generationen im Kirchengemeinderat vertreten sind.“

Viel war in den letzten Jahren anzupacken – die Orgelsanierung war anstrengend und noch teurer war die Glockenstuhlsanierung. Und doch auch heiter das Evangelium gelebt, mit ungewöhnlichen Gottesdienstformaten, Dorffunk-Gottesdienst, See-Gottesdienst, ökumenische Erntedankgottesdienste und viele andere schöne Erinnerungen der letzten sechs Jahre. Zeiten, in denen Gemeinschaft gelebt werden konnte und Gottes Gegenwart spürbar war. Mit Petra Hirt, Rita Wolf und Kurt Thoma geht es nun weiter – alle drei mit reichlich Erfahrung aus den vergangenen sechs Jahren. Für Kurt Thoma ist es sogar die fünfte Legislaturperiode – seit 24 Jahren ist er Kirchengemeinderat.

Dabei weiß der Kirchengemeinderat, der zusammen mit dem Pfarrer die Gemeinde leitet, viele Windischbücher hinter sich.

Immerhin: Von den weit über 300 Parochialgemeinden hatte Windischbuch in der gesamten Landeskirche die größte Wahlbeteiligung. Und das will was heißen. Dennoch ist der Kirchengemeinderat noch dabei, eine vierte Person zu finden, die Lust hat, mitzuarbeiten, denn eigentlich wäre das Gremium mit vier Personen zu besetzten. „Aber auch diese Person wird sich finden lassen“, schaut Pfarrer Tecklenburg dankbar und fröhlich in Zukunft, „denn auch die jetzigen drei sind ein tolles Team.“ hewo

