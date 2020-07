Vielseitiges Angebot

Main-Tauber-Kreis.Nach der Corona-bedingten Pause werden im Juli verschiedene Kunstkurse im Rahmen der Bronnbacher Akademie angeboten. Interessierte können sich über das Atelier Gunter Schmidt in Tauberbischofsheim anmelden.

In die Grundlagen des handwerklichen Buchbindens führt Ingo Henning von Freitag, 17. Juli, bis Sonntag, 19. Juli, ein. In dem dreitägigen Kurs „Vom Blatt zum Buch“ wird gezeigt, wie aus dem bescheidenen Rohstoff Papier ein Werk werden kann – ein Gebinde, das wir Buch nennen. Aus Papier, Pappe, Leim, aus Falz und Faden fertigt jeder Teilnehmer ein handgeheftetes Buch an und erhält so ein individuelles Ergebnis seines handwerklichen Tuns. Das nötige Werkzeug und Material wird zur Verfügung gestellt.

Ab Montag, 20. Juli, zeigt Kurt Grimm den Teilnehmern des fünftägigen Kurses „Steinbildhauerei“, wie man mit Fingerspitzengefühl, Geduld und Rhythmus den Stein zu Leibe rückt und ihn formt. Gearbeitet wird an verschiedenen Sandsteinarten, die auch für Anfänger geeignet sind. Der künstlerische Werkstoff kann vom Kursleiter zum Selbstkostenpreis erworben oder selbst mitgebracht werden.

Unter der Leitung von Frau Rosy Küpper findet von Freitag, 24. Juli, bis Sonntag, 26. Juli, ein Leporello-Kurs statt. Leporello ist ein ziehharmonikaartig gestaltetes Faltbuch. Kompakt in geschlossenem Zustand, präsentiert sich das aufgefaltete Büchlein als ein serielles Kunstobjekt mit individueller Note durch eine Bestückung mit Abbildungen, Zeichnungen oder Schriftzeiten.

Freie Plätze bietet der Kurs „Bildhauerei mit Speckstein und Alabaster“, der von Freitag, 31. Juli, bis Sonntag, 2. August, stattfindet. Rudi Neugebauer zeigt den Kursteilnehmern, wie sich das relativ weiche Material durch Sägen, Feilen und Behauen bearbeiten lässt. Das geheimnisvolle Eigenleben der Farbadern und die Transparenz der Oberfläche, machen dieses Gestein nicht nur für Neulinge der Bildhauerkunst sehr reizvoll. Werkzeuge stehen zur Verfügung.

Anmeldungen zu den Kursen der Bronnbacher Akademie nimmt das Atelier Gunter Schmidt, Frauenstraße 15, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/7961, oder online unter atelier@gunterschmidt.de entgegen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kloster-bronnbach.de. lra

