Viele Spuren in Schwabhausen hinterlassen

Schwabhausen.Ortsvorsteher Dietmar Hofmann leitete die letzte Sitzung des bisherigen Ortschaftsrates, zu der er zahlreiche interessierte Bürger begrüßen durfte, ebenso den neuen Stadtrat Volker Weber und die Vereinsvorstände. Zunächst gab er bekannt, dass keine Hinderungsgründe für die neu gewählten Mitglieder des Ortschaftsrates festgestellt wurden. Doch bevor die „Neuen“ verpflichtet wurden, fasste er seine 20 Jahre als Ortsvorsteher zusammen.

Viele Straßen wurden saniert, Fußwege ausgebaut, Spielplätze erneuert, verschiedene Gebäude gebaut, renoviert oder auch abgerissen, zahlreiche Veranstaltungen wie Dorffest oder Grünkernspiele fanden unter seiner Leitung statt. Er hat vieles in 20 Jahren als Ortsvorsteher in die Wege geleitet und durchgezogen. Er hat seine Spuren im Ort hinterlassen.

Doch sein Dank ging auch an alle Wegbegleiter und Mitstreiter, ohne die diese Vielzahl an Aktivitäten nicht zu leisten gewesen wäre. Und Hofmann bat die gesamte Bevölkerung, den neuen Ortschaftsrat auch weiterhin zu unterstützen.

Marianne Wieczorek und Simone Wirsching sprach Dietmar Hofmann seinen Dank für fünf Jahre Tätigkeit im Ortschaftsrat aus. Sie seien bei vielen Tätigkeiten dabei gewesen und hätten ihren Beitrag für den Ort Schwabhausen geleistet.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Harald Schieß danke Dietmar Hofmann für 20 Jahre, die er sich in den Dienst von Schwabhausen gestellt hat. Schieß hob nochmals hervor, dass die Arbeit von Hofmann „mehr als wertvoll war“. Doch er versäumte es auch nicht, seinen Dank an Marga Hofmann zu richten. „Ein Mann ist nichts, ohne eine Frau dahinter“, so Harald Schieß und überreichte einen Blumenstrauß. Mit Blumen bedankte auch er sich bei Simone Wirsching und Marianne Wieczorek für die letzten fünf Jahre. Dietmar Hofmann erhielt für seine Arbeit eine Neuauflage der Chronik von Schwabhausen.

Urkunden für Engagement

Bürgermeister Christian Kremer überreichte an die ausscheidenden Ortschaftsrätinnen eine Urkunde als Dank für die geleistete Arbeit. Harald Schieß erhielt eine Ehrenurkunde des Gemeindetags mit einer Ehrennadel, da er bereits seit zehn Jahren als Ortschaftsrat tätig ist. Der scheidende Ortsvorsteher Dietmar Hofmann wurde bereits bei der Gemeinderatssitzung geehrt. Bürgermeister Kremer betonte, wie wichtig sein Beitrag auch für den Zusammenhalt im Ort und bei den Vereinen war.

Dann gaben die ausscheidenden Ortschaftsräte den Platz für die neugewählten frei, die durch Bürgermeister Kremer verpflichtet wurden. Harald Schieß, Andreas Sponagel, Benjamin Czernin und Madleen Albrecht werden nun in den nächsten fünf Jahren dieses Amt ausführen. Als zukünftiger Ortsvorsteher wurde einstimmig Benjamin Czernin und Harald Schieß als sein Stellvertreter vorgeschlagen. Bürgermeister Kremer wünschte dem neuen Gremium viel Erfolg. Benjamin Czernin sprach seinen Dank für das Vertrauen aus. Er sei sich darüber im Klaren, dass die Fußspuren von Dietmar Hofmann sehr groß sind, und er werde versuchen, diese zu füllen. „Es wird sicherlich anders laufen als bisher“, doch er möchte zum Beispiel mit einer Ortsvorsteher-Sprechstunde für die Bürger erreichbar sein.

Wie wertvoll und umfangreich die Arbeit von Dietmar Hofmann war, zeigte sich in den anschließenden Gruß- und Dankesworten der Vereinsvorstände. Jochen Hofmann bedankte sich im Namen des TSV nicht nur bei Dietmar Hofmann, sondern auch bei seiner Frau Marga und bei den ausscheidenden Ortschaftsräten. Im Namen des Verschönerungsvereins sprach Marianne Wieczorek ihren Dank aus und hoffte, dass Hofmann auch in Zukunft als Vereinmitglied tatkräftig den Verein unterstützen wird. Desweiteren bedankten sich Thomas Wiederroth von der Freiwiligen Feuerwehr, Jonathan Preis vom MGV und Dana Stein im Namen der Theaterfreunde und der Kirchengemeinde.

Beim anschließenden Stehempfang gab es viel Zeit für persönliche Gespräche. StS

