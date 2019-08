Viel Glück bei den Niederschlägen gehabt

Mit vielen guten Tropfen werden am Wochenende die Schüpfer Weintage rund um das Wasserschloss gefeiert. Über das aktuelle „Weinjahr“ berichtet Winzer Andreas Oehm.

Oberschüpf/Unterschüpf. Im Schüpfer Grund steht das Weinfest am Wochenende vom 23. bis 26. August wieder vor der Tür und wird zum 44. Male gebührend gefeiert. Die wohlschmeckenden Tropfen bedürfen einer Menge an Wissen, Arbeit und Kraft, aber auch Glück, bis sie ins Glas eingeschenkt werden. Einen Ausblick auf den aktellen Jahrgang gibt Winzer Andreas Oehm.

Generell könne man über den 2019er Jahrgang erst dann ein Resümee ziehen, wenn er im Keller sei, so der Winzer. „Denn in der Natur kann es bis zum letzten Tag immer noch Überraschungen geben“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Gebietswinzergenossenschaft Franken (GWF) Kitzingen/Reppperndorf. Und so erwähnte er das Lied „Wie lieblich ist der Maien“ von Martin Behm (1557 bis 1622) mit der Textzeile: „Es steht in deinen Händen, dein Macht und Güt ist groß; drum wollst du von uns wenden, Mehltau, Frost, Reif und Schloß“. Schloß meine den Hagel, so Oehm über das Lied, das im evangelischen Gesangbuch Einzug gefunden hat

Beim bevorstehenden Weinfest werden ausschließlich Weine aus den letzten beiden Jahrgängen ausgeschenkt. Von fruchtig-leicht bis trocken mit langem Nachhall: Rotweine, Weißweine und auch ein „Weißer vom Schwarzen“, also ein „blanc de noirs“ sind in der gut ausgewählten Produktpalette dabei.

Durch schonende Pressung von Rotweintrauben wird ein „blanc de noirs“ hergestellt. Andreas Oehm erklärte, dass man als Kellermeister und Weinbauexperte nie aufhören dürfe, an neuen Erkenntnissen rund um den Weinbau zu experimentieren.

Mit den Niederschlägen hatte man in letzter Zeit immer wieder Glück, wobei im Juli die Beregnungsanlagen im Schüpfer Grund eingeschaltet werden mussten, um die jüngeren Pflanzen zu unterstützen. Der Behang sei aber zu gering in den nicht beregneten Anlagen. Was die Schädlinge betrifft, so hofft man, dass die Kirschfliege wieder fern bleibt wie in den letzten Jahren.

Auffällig sei, dass durch die hohe Sonneneinstrahlung und Hitze teilweise ganze Trauben „verbrannt“ sind. Im Unterschied zum Menschen sei die Traube welk und gehe kaputt.

Mit der Federweißenlese sei in diesem Jahr ab dem 2. September zu rechnen und etwa ab 10. September mit der Grundweinlese für den Sekt.

Berieselt worden sei an fünf Nächten gegen den Frost und zweimal gegen die Trockenheit, je nach Alter der Reben. Beim Frost in Frühjahr – wie im Mai mit Minus zwei Grad Celsius – säßen die Winzer den ganzen Abend auf Wachstation. Denn es reiche oft eine Nacht, um den Winzer um all seine Mühen zu bringen.

Sehr nachdenklich stimme, so der Winzer, dass der Druck am Mark zwecks der Nachfrage sehr hoch ist. Denn jede zweite Flasche Wein in Deutschland komme aus dem Ausland. „Mit dem Ergebnis, dass der deutsche Verbraucher gern zu Billigweinen von dort greift.“ Seit einigen Jahren habe sich der Geschmack der Konsumenten geändert. Heute steht der Verbrauch von Weißweinen bei 80 Prozent. Führend sind die Sorten Müller Thurgau, Silvaner, Bacchus bei den Weißweinsorten und Schwarzriesling beim Rotwein.

Im letzten Jahr wurde der Weißburgunder Spätlese mit der höchsten Öchslegrade von 108 Grad im Oberschüpfer Altenberg gemessen. Ausgedünnt wurde nur sehr sparsam durch Ausbrechen der kleinen Triebe und zuletzt auch durch Herausschneiden von Trauben. Auch das müsse schweren Herzens sein, so Andreas Oehm.

Er bedauert, dass der Verbraucher neue Sorten nur sehr spärlich akzeptiere. Daher werde man bei den traditionellen Sorten bleiben müssen. Und so habe man im letzten Jahr wieder den beliebten Grauburgunder angepflanzt.

Bei den Weinfesten wie jetzt im Schüpfer Grund, Beckstein oder Markelsheim, hätten Weinliebhaber die Möglichkeit, aus der Vielfalt der Weinsorten ihre Vorliebe zu Lieblingssorten herauszufinden.

