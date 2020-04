Verwaltung kauft Schutzmasken

Großrinderfeld.Die Großrinderfelder Bürger haben schon bald die Möglichkeit, Schutzmasken in der Gemeinde zu kaufen. Das bestätigte Bürgermeister Johannes Leibold den Fränkischen Nachrichten. Bei der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag hätten bereits alle Teilnehmer eine solche Maske erhalten. „Wir als Gemeinde haben entschieden, das anzubieten“, sagte Leibold. Insgesamt 500 wiederverwendbare Masken habe die Verwaltung bei einer Firma aus der Region bestellt.

Zum Verkaufsstart soll es auch einen Aufruf im Mitteilungsblatt geben. Erste feststehende Einkaufsmöglichkeiten sind die Edeka-Märkte in Großrinderfeld und Gerchsheim. Dort können die Bürger die Masken zum Selbstkostenpreis erwerben. Der Bürgermeister verwendet den Mundschutz auch selbst bei Vor-Ort-Terminen: „Er liegt immer bei mir auf dem Schreibtisch bereit.“ Damit schütze man vor allem auch andere Personen vor einer Infektion, falls man den Virus unbewusst in sich trage, so Leibold. Der Bürgermeister äußerte sich zudem sehr positiv über die Solidarität innerhalb der Bevölkerung. „Ich bedanke mich bei allen, die dem Aufruf der Nachbarschaftshilfe gefolgt sind.“

In der Sitzung informierte Leibold über fünf Grundstücksverkäufe der Gemeinde im Ortsteil Ilmspan. Einer Umorganisation des Kindergartens in Großrinderfeld steht der Gemeinderat offen gegenüber. „Wir würden zusätzliche Gruppenräume mittragen“, sagte Leibold.

Für die Asphaltierungsarbeiten der Kabelbaumaßnahme 20 kV Netze BW in Schönfeld und Ilmspan wurde die Firma Lorenz-Bauunternehmung zu einer Angebotssumme von 55 133 Euro beauftragt. chk

