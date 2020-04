Verstärkung für die neue „Umpfertalpraxis“ in Schweigern

Schweigern.Aus der „Hausarztpraxis Rechtenwald“ entstand durch den Eintritt von Dr. med. Wolfgang Hofmann mit Wirkung nun in Schweigern die „Umpfertalpraxis“.

Die im Verlauf der letzten Jahre beschrittene Entwicklung der ehemaligen Hausarztpraxis Roland Rechtenwald, zunächst durch den Eintritt von Dr. med. Christian Rechtenwald im Frühjahr 2017, über die Errichtung des Praxisneubaus nun hin zum Eintritt von Herrn Dr. Hofmann mit Gründung der „Umpfertalpraxis“ zeigt eindrucksvoll, dass das Konzept einer umfassenden und gewissenhaften ärztlichen Versorgung in den Händen der jeweiligen Praxiseigner auch ohne Beteiligung externer Investoren im ländlichen Bereich sichergestellt werden kann. Das ist insbesondere im primärärztlichen Bereich durch Gewährleistung einer kontinuierlichen Patient-Arzt-Beziehung von größter Bedeutung.

Nach Abschluss des Studiums schloss sich für Dr. Hofmann eine breite allgemeinmedizinische und internistische Ausbildung als Assistenzarzt in den Krankenhäusern Tauberbischofsheim und Buchen, in der Praxis für Allgemeinmedizin Zahn & Köber in Bad Mergentheim sowie zuletzt in der Diabetesklinik Bad Mergentheim an. Die von ihm erworbenen Fähigkeiten mit Schwerpunkten in Rheumatologie, Gastroenterologie, Diabetologie sowie Herz- und Kreislauferkrankungen kommen nun den Patienten der Umpfertalpraxis zugute.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.04.2020