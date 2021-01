„Verbundschule ist gute Idee“

Boxberg.„Eine eindrucksvolle Bilanz“, lobte der Landtagsabgeordnete Prof. Dr. Wolfgang Reinhart bei seinem Stadtbesuch den scheidenden Bürgermeister Kremer im Hinblick auf eine gute Zusammenarbeit in den vergangenen 16 Jahren.

Themen des Treffens waren der Städtebaumit einem Förderrahmen von 3,5 Millionen Euro , Investitionen mit Unterstützung des Förderprogramm Entwicklung ländlicher Raum (ELR), der grundsolide Haushalt der Stadt sowie der Wohnungsbau.

Allein in Schweigern seien 46 neue Bauplätze vorgesehen, sagte Kremer. Ferner seien Gewerbegebietserweiterungen in Windischbuch in der Planung.

„Auch die Arbeitsplatzentwicklung war sehr gut“, konnte Wolfgang Reinhart anerkennend für die Kommune feststellen. Es seien eine vierstellige Zahl von Arbeitsplätzen neu entstanden. Auch das Land steht zu seiner Verpflichtung.

Die Idee eine Verbundschule von Grundschule und Realschule mit einer gemeinsamen Leitung ins Auge zu fassen, wolle er gerne unterstützen, meinte der Abgeordnete. Auch die Pläne für einen Kindergartenneubau in Unterschüpf, die Sanierung der Schule, sowie Pläne zur Tagespflege vor Ort gehen in die richtige Richtung der Zukunft, fügte Wolfgang Reinhart anerkennend hinzu.

Auch das Thema ,,Corona“ sei auch für seine Kommune eine herausfordernde Aufgabe bisher, fügte Kremer hinzu. Die neuesten Werte machen Grund zur Hoffnung, auch im Main-Tauber-Kreis sei Besserung in Sicht, so Reinhart. pm

