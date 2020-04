Verbundenheit trotz Distanzen

Windischbuch.„Eine Ortsrufanlage, auch Ortsfunk, Dorffunk oder Stadtfunk genannt, ist eine heute fast nicht mehr gebräuchliche Einrichtung zur Bekanntgabe wichtiger Informationen innerhalb einer Ortschaft.“ So beschreibt es Wikipedia im Artikel über diese aus der Mode gekommene Einrichtung der Informationsverbreitung.

Diese Anlagen sind in der Tat selten geworden, umso schöner ist es für die Menschen im Boxberger Stadtteil Windischbuch, dass die Anlage nie zurückgebaut wurde und seit der Installation nicht nur gepflegt und genutzt wird, sondern auch auf die Neubaugebiete erweitert wurde.

In „normalen“ Zeiten wird der Ortsfunk im Dorfgeschehen genutzt, um vor allem Vereinsnachrichten zu verbreiten, Altersjubilare zu beglückwünschen und ihnen ein Geburtstagsständchen durch die Ortschaft schallen zu lassen. So selbstverständlich der Ortsfunk für die Windischbücher schon immer war, so verwundert und schmunzelnd reagieren oft Gäste oder Hinzugezogene beim ersten Hören der Stimmen aus der Anlage. Manch einem kamen dabei auch schon ganz neue Ideen.

So war bei Pfarrer Tecklenburg kurz nach der Übernahmen der evangelischen Kirchengemeinde vor einigen Jahren schnell die Idee geboren, einen Gottesdienst mit Hilfe des Ortfunks abzuhalten. Einen solchen Gottesdienst gab es dann auch vor ein paar Jahren. Die Kirchengemeinde versammelte sich nicht, wie gewohnt, in der Kirche, sondern dezentral in kleinen Gruppen in der Nähe der Lautsprecher. Viele nutzen die Gelegenheit im Anschluss zu einem gemütlichen Beisammensein.

Da nun die Kirchen aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen nicht zum gemeinsamen Gottesdienst aufrufen dürfen, initiierten Pfarrer Tecklenburg und Pfarrer Kolb von der katholischen Kirchengemeinde einen ökumenischen Ortsfunkgottesdienst, den die Menschen am heimischen Fenster oder dem Balkon mitfeiern durften.

Als am Sonntagmorgen die Kirchenglocken verstummten, eröffnete Lorena Söhner mit einem Klarinettenspiel und im Anschluss die beiden Geistlichen den ökumenischen Palmsonntagsgottesdienst über die 22 fest installierten Lautsprecher. Sie betonten, dass man trotz der gebotenen Distanz doch über den gemeinsamen Glauben verbunden sei.

Ihre Ansprachen bezogen sich sowohl auf den Palmsonntag als auch auf die aktuelle Situation, in der Christen als Teil der Weltgemeinschaft einen Beitrag in dieser Krise leisten müssten. In den Fürbitten betete man für kranke und mutlos gewordene Menschen sowie für die vielen, die in Pflegeeinrichtungen oder für die Versorgung des Notwendigsten jeden Tag arbeiten. Vor dem Segen bat Pfarrer Tecklenburg die Gemeindemitglieder, anstatt der Kollekte einen Brief oder Grußkarte zu verfassen und zu verschicken, um auch in Zeiten von Distanz mehr Nähe herzustellen. Der Dank der Geistlichen galt allen, die sich für diesen besonderen Gottesdienst die Zeit genommen hatten, Lorena Söhner für die Liedbegleitung und dem Ortschaftsrat für die Möglichkeit, den Ortsfunk nutzen zu können. Ein Gottesdienst, der bei den anhaltenden Beschränkungen wohl recht bald so oder in ähnlicher Form wiederholt werden dürfte. orw

