Verbesserung und Entlastung gleichermaßen

Boxberg. Ein strahlender Tag für die kirchliche Sozialstation Boxberg. Mit der Übergabe des von der „Glücksspirale“ geförderten neuen VW-Busses am Donnerstag gehört der Engpass beim täglichen Personentransport für die Gäste der Tagespflege der Vergangenheit an.

Seit der Einrichtung der Tagespflege im Herbst 2018 ist die Zahl der zu Betreuenden kontinuierlich angestiegen – und damit auch der Bedarf an täglichen Transportmöglichkeiten. Dass dies mit den vorhandenen Kapazitäten bei dem umfangreichen Betreuungsgebiet nicht mehr möglich war, wurde schnell deutlich – und eine Erweiterung der Fahrzeugkapazität wurde geplant. Eine schwierige Entscheidung, denn die Ausstattung des neuen Fahrzeuges sollte sowohl für den Personen- als auch für den Rollstuhltransport geeignet sein.

Die gewaltige finanzielle Investition war von der Sozialstation nur schwer zu stemmen. Unterstützung wurde gesucht – und bei der „Glücksspirale“ gefunden.

Großzügige Förderung

Dank deren großzügiger Förderung wurde die Beschaffung des neuen Busses realisiert. Mit dem neuen Gefährt, der speziell für die Belange älterer und behinderter Menschen ausgestattet wurde, besteht die Möglichkeit, bis zu sieben Personen und gleichzeitig einen Rollstuhl zu befördern.

Doch nicht nur für die Gäste der Tagespflege bietet die neue Transportmöglichkeit eine wesentliche Verbesserung, sondern auch für das Fahrpersonal ist dieses neue Fahrzeug mit seiner technischen Ausstattung eine große Entlastung.

Erfreut über den neuen Bus zeigte sich Pflegedienstleiterin Andrea Dittmann bei der Übergabe durch den Vorsitzenden der kirchlichen Sozialstation, Bertram Kettemann, mit seinem Vorstandsteam.

Hierdurch sei es möglich, so Andrea Dittmann, das Angebot der Tagespflege weiter auszubauen und im Hinblick auf die für Ende des Jahres geplante Einrichtung einer Tagespflege in Assamstadt auch dort entsprechende Beförderungsmöglichkeiten anzubieten. Einen besonderen Dank richtete sie an die „Glücksspirale“.

