Veranstaltung wird abgesagt

Kupprichhausen.Das traditionelle Kupprichhäuser Grünkernfest, das ursprünglich für das Wochenende 5. und 6. September in dem Boxberger Stadtteil terminiert war, muss aufgrund von Corona abgesagt werden. Zu dieser Entscheidung kam die Vereinsgemeinschaft in einer Sitzung am Montag. Aufgrund der geltenden Einschränkung bei Veranstaltungen und der nicht absehbaren weiteren Entwicklungen ist es für die Verantwortlichen nicht möglich, die Einhaltung der Abstands- und Hygienevorgaben bei diesem Event sicherzustellen. Die Vereinsgemeinschaft bedauert diese Entscheidung und freuen sich, alle Gäste beim Grünkernfest 2021, das für den 4./5. September terminiert ist, wieder begrüßen zu können.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.06.2020