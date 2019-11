Urkunden voller Stolz in Empfang genommen

Assamstadt/Ahorn/Boxberg.Erfolgreich haben 22 Feuerwehrmänner und drei -frauen aus Boxberg, Assamstadt und Ahorn ihre Feuerwehrgrundausbildung, Teil eins, absolviert und nahmen bei der Abschlussbesprechung in Boxberg aus der Hand von Kreisbrandmeister Alfred Wirsching ihre Urkunden in Empfang.

In sechs Wochen trafen sich die Teilnehmer von den Wehren Boxberg/Wölchingen, Schweigern, Epplingen, Kupprichhausen, Schweigern, Unterschüpf, Assamstadt und Berolzheim, um die Grundlagen für die Brandbekämpfung, Rettung, Erste Hilfe und Sprechfunk zu erlernen. Vom Aufbau der Wasserversorgung bis hin zur Personenrettung wurde in 99 Unterrichtsstunden Fachwissen in Theorie und Praxis vermittelt. Unter Leitung der beiden Ausbildungsleiter Ralf Dittmann und Edgar Wenisch sowie dem Ausbildungsteam mit Gerd Schlesinger, Björn Andree, Benjamin Reznicek, Jonas Hefner, Adrian Baumann, und Andreas Steinberger schlossen die Lehrgangsteilnehmer nun erfolgreich ihre Prüfung ab. Bürgermeister Christian Kremer (Boxberg) und sein Amtskollege Elmar Haas (Ahorn) lobten das Engagement der Aktiven für den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst und die Bereitschaft, sich für den Schutz ihrer Mitbürger einzusetzen.

Ein Lob zollten sie auch den beiden Lehrgangsleitern Ralf Dittmann und Edgar Wenisch und ihrem Ausbilderteam für ihren beispielhaften Einsatz in der so wichtigen Feuerwehrausbildung. Dankesworte für die Lehrgangsteilnehmer und das Ausbilderteam gab es auch von Boxbergs Stadtkommandant Harry Schroth.

Kreisbrandmeister Alfred Wirsching dankte Lehrgangsteilnehmer und Ausbildern für ihre Bereitschaft, die Freizeit für die Feuerwehr und ihre Ausbildung zu opfern, um in Not Geratenen zu helfen. Den Aktiven gab er mit auf dem Weg, das erworbene Wissen und Können aktiv einzusetzen und weiter zu vertiefen.

Bestanden haben diese Prüfung mit Erfolg folgende Aktive : Stevo Vasic, Wölchingen, Kerstin Scherer, Epplingen, Felix Knörzer, Epplingen, Jannik Keppner, Kupprichhausen, Josuha Preis, Schwabhausen, Luca Weber, Schwabhausen, Lara Dörzbacher, Schweigern, Thomas König, Schweigern, Tom Rieger, Unterschüpf, Bastian Lienau, Unterschüpf, Fabian Deppisch, Unterschüpf, Jannis Apfel, Unterschüpf, Lukas Egetenmeier, Unterschüpf, Dominik Deißler, Assamstadt, Tom Ertel, Assamstadt, Lucas Fohmann, Assamstadt, Robin Hügel, Assamstadt, Jonas Rupp, Assamstadt, Daniel Scholz, Assamstadt, Pia Burkert, Assamstadt, Fabian Noe, Berolzheim, Marcel Haßenfuß, Berolzheim, Matteo Sebert, Berolzheim, Manuel Merz, Epplingen, Gerhard Daniel, Epplingen. prewe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.11.2019