Unterstützung für hilfsbedürftige Menschen

Boxberg.Das neue Fahrzeug, ein Nissan e-NV, wurde am Samstag im Beisein von Bürgermeister Christian Kremer und der Vereinsvorsitzenden Vera Herzog an den im März 2014 gegründeten Verein übergeben. Der Fahrdienst, an dem sich rund 20 ehrenamtliche Fahrer beteiligen, ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil im Alltagsgeschehen der Kommune und ihrer 13 Stadtteile geworden.

Positive Bewertungen

Wie eine zurückliegende Umfrage ergab, sind 90 Prozent der Fahrgäste mit dem Fahrdienst „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“. Eine Quote, die den Initiatoren Mut macht und sie in ihren Bemühungen bestätigt.

Mit den Zahlen des jüngsten Jahresberichts wurde auch deutlich belegt, welche Leistungen die ehrenamtlichen Fahrer bisher erbracht haben. Knapp 12 000 Fahrgäste wurden bislang befördert. An mehr als 1200 Betriebstagen sind zirka 10 000 Einzelfahrten getätigt und dabei über 90 000 Kilometer emissionsfrei zurückgelegt worden. Das entspricht einem Tagesdurchschnitt von 72 Kilometern.

Die Ziele der Touren reichen vom täglichen Einkauf über Bankengänge, Arzt- oder Apothekenbesuche, Fahrten zu Freunden bis zur Teilnahme an Kursen oder Veranstaltungen. Genutzt wird das E-Mobil überwiegend von Senioren. Aber auch verletzte Sportler, Geflüchtete und Schüler waren schon mit dem Fahrdienst unterwegs.

Die Finanzierung des Fahrdienstes erfolgt durch die Unterstützung von mehreren Sponsoren, regelmäßige Geldspenden, Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf und durch „Trinkgelder“, die komplett in die Vereinskasse fließen. Die Unterbrechung des Angebots war bedingt durch die Corona-Krise sowie durch einen Verkehrsunfall (ohne Personenschaden), in den das Elektromobil schuldlos verwickelt war.

Bei der Übergabe des neuen E-Mobils freute sich Bürgermeister Kremer über die Wiederaufnahme des Fahrdienstes durch den Verein „Wir verbinden Boxberg“ (WvB). Gleichzeitig sicherte er diesem auch in Zukunft die Unterstützung der Stadt Boxberg zu. Diese hat sich an den Anschaffungskosten des neuen Fahrzeugs, das auf Leasingbasis gekauft wurde, mit einem Betrag von 15 000 Euro beteiligt. Der Neupreis des E-Mobils beträgt rund 36 000 Euro.

Großes Engagement

Vereinsvorsitzende Vera Herzog bedankte sich bei Bürgermeister und Gemeinderat, Sponsoren und ehrenamtlichen Fahrern sowie dem Koordinator Hilmar Tippl für das große Engagement, ohne das es den Bürgerfahrdienst nicht geben würde.

Das neue Fahrzeug hat einen leistungsstarken 80-KW-Elektromotor, der eine Fahrstrecke von rund 220 Kilometern mit einer Batterieladung erlaubt. Damit wird die Einsatzbereitschaft gegenüber dem alten Fahrzeug deutlich erhöht. An den angebotenen Fahrzeiten des WvB (montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr) ändert sich nichts. Lediglich die Personenzahl der Mitfahrer wurde – bedingt durch die Corona-Pandemie – auf einen Gast pro Fahrt beschränkt. Die Fahrgäste, die im hinteren Teil des Mobils sitzen und durch eine Plastikscheibe vom Fahrer getrennt sind, müssen zwingend eine Mund-Nasen-Schutzmaske tragen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.09.2020