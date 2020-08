Ulrich Jenninger hörte nach 26 Jahren als Jugendleiter auf

Windischbuch.Neuwahlen und Verabschiedungen standen im Mittelpunkt der Generalversammlung des SV Windischbuch, die erstmals unter freiem Himmel stattfand.

Aufgrund der aktuellen Lage begrüßte Vorsitzender Ralf Huth die zahlreich erschienenen Mitglieder zur Generalversammlung vor dem Sportheim. Nach Verlesen der Tagesordnung erhob man sich für die im Jahre 2019 verstorbenen Vereinsmitglieder, insbesondere für das Gründungsmitglied Eugen Heußer.

Gemeinsame Wanderung

Ralf Huth berichtete in seinem Tätigkeitsbericht über das Wirte-Essen in Schwabhausen, die SV-Fastnacht, Generalversammlung, Trimm Trab, Bewirtung der Bosch-Oldtimer-Rallye, Kerwe im Sportheim und die Weihnachtsfeier. Besonders erwähnt wurde die erste SG Wanderung gemeinsam mit dem TSV Schwabhausen. Hierbei wurde für alle Mitglieder beider Vereine eine gemeinsame Wanderung mit verschiedenen Stationen von Schwabhausen nach Windischbuch organisiert.

Dem Kassenbericht von Robin Schneider konnte man entnehmen, dass der Verein sparsam gewirtschaftet hat und trotz der Anschaffung eines Festzelts auf einer soliden finanziellen Basis steht. Schneider bedankte sich besonders bei Rainer Weber, Karl Schneider, Walter Kuhn, Diana Schweitzer, Ralf Huth sowie allen Sportheimwirten für die geleistete Arbeit.

Die Kassenprüfer Karl Schneider und Walter Kuhn bescheinigten eine saubere und lückenlose Buchführung und schlugen der Versammlung die Entlastung des gesamten Vorstands vor. Die Entlastung wurde einstimmig erteilt. Karl Schneider teilte außerdem mit, dass er nach 36 Jahren als Sportplatz-Kassierer und 28 Jahre als Kassenprüfer nicht mehr zur Wahl stehe. Der SV bedankt sich sehr für seine Jahre in den Diensten des SV.

Ulrich Jenninger trug den Bericht des Jugendleiters vor. Im Jugendbereich arbeitet man bei den Bambini und der F-Jugend mit dem TSV Schwabhausen zusammen, bei der E- bis B-Jugend mit dem TSV Assamstadt. Zum Ende seines Berichtes ließ Ulrich Jenninger seine 26 Jahre als Jugendleiter Revue passieren und teilte den Mitgliedern mit, dass er nicht mehr zur Wahl stehe. Auch ihm dankte der Vorsitzende für seine vielen Jahre im Vorstand. Er habe sehr viel für die Jugend und den Sportverein Windischbuch geleistet.

Melanie Heinz verlas den Bericht der Damengymnastikgruppe und berichtete, dass sich die beiden Gymnastikgruppen zu jeweils 39 Übungsstunden im Gemeindesaal getroffen hatten, wobei auch die Geselligkeit nicht zu kurz kam. Ein Dank ging an alle Übungsleiterinnen, welche sehr aktiv sind und sich regelmäßig weiterbilden.

Lucas Schneider übernahm den Bericht der Seniorenfußballer. Ausführlich berichtete er über die drei Mannschaften gemeinsam mit dem TSV Schwabhausen. Die Erste spielt in der Kreisliga Tauberbischofsheim, die Zweite in der Kreisklasse A und die Dritte in der Kreisklasse C. Insgesamt sei man mit der Spielgemeinschaft mit dem TSV sehr zufrieden. Für Staunen sorgte die Tatsache, dass in der Dritten Mannschaft 46 Spieler eingesetzt wurden.

Neuwahlen

Die Neuwahlen des gesamten Vorstands wurden von Ehrenmitglied Hansjörg Geldenbott geleitet. Sie ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Ralf Huth; Zweiter Vorsitzender: Alexander Sauer; Kassierer: Robin Schneider; Schriftführerin: Julia Albrecht; Jugendleiterin: Christine Horn (neu); Sportlicher Leiter: Lucas Schneide; Beisitzer: Jonas Rumm. Matthias Schad, Steffen Schneider, Diana Schweitzer, Torsten Bornschein (neu), Kevin Ritter (neu); Kassenprüfer: Walter Kuhn, Frederik Greiner (neu).

Hansjörg Geldenbott bedankte sich bei den Gewählten für ihre Bereitschaft, eine Funktion zu übernehmen, sowie bei den ausgeschiedenen Funktionsträgern für die geleistete Arbeit. Vorsitzender Huth bedankte sich bei den ausgeschiedenen Funktionsträgern mit einem Präsent und hieß die Neuen willkommen. Hier wurde Ulrich Jenninger hervorgehoben, welcher nicht nur 26 Jahre Jugendleiter, sondern auch sonst sehr wichtig für den SV war. Seinen Poste übernahm seine Tochter Christine Horn.

Danach gab Vorsitzender Huth noch einen Ausblick auf die noch ungewissen Termine 2020. Aufgrund der aktuellen Lage bleibt das Sportheim vorerst geschlossen. Allerdings werde ein „Biergarten“ vor dem Sportheim angeboten.

Roland Schneider würdigte den gesamten Vorstand für die geleistete Arbeit und wünschte dem Verein noch viele gute Jahre.

Ralf Huth wünschte sich abschließend , dass der Vorstand auch weiterhin tatkräftig unterstützt wird und schloss die harmonisch verlaufene Generalversammlung. svw

