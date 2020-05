Trainingsbetrieb für die Fußballer

Königshofen.Nachdem die Tennis-Abteilung des SV Königshofen bereits letzte Woche ihre Anlagen öffnete, läuft trotz Corona-Krise der Trainingsbetrieb jetzt auch bei den Fußballern wieder langsam an. Ein eigens erarbeitetes Konzept wird dabei die Umsetzung der von der Politik vorgegebenen Standards im Erwachsenen- sowie im Jugendbereich gewährleisten.

Inzwischen haben die Landesliga-Akteure des SV das Fußball-Training wieder aufgenommen. Im Vordergrund stehen dabei in den Fünfergruppen Torschussübungen. Oberstes Gebot ist immer, die Abstandsregelung einzuhalten. Die Erfahrungen aus diesen Trainingseinheiten will man auswerten und nach und nach auch die Jugendmannschaften behutsam in Kleingruppen in den Trainingsbetrieb integrieren. Die Eltern aller Kinder werden über die genauen Abläufe und Voraussetzungen nochmals schriftlich informiert. Die beiden SV-Sportplätze sind nur für den geregelten und beaufsichtigen Vereinssport geöffnet. Der Bolzplatz bzw. Gummiplatz ist weiterhin für den Freizeitsport gesperrt und von den Behörden noch nicht freigegeben. Da auch geschlossene Räume nach wie vor nicht für Trainings- und Übungszwecke genutzt werden dürfen, hat man dem TV die teilweise Mitbenutzung der Rasenspielfelder zugesichert. a.i.

