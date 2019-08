Traditionelle Weinprobe bildet Auftakt

Die beliebten „Schüpfer Weintage“, vom 23. bis 26. August, dazu die traditionelle Weinprobe am 17. August, stehen unmittelbar vor der Tür.

Unterschüpf. Bereits zum 43. Mal wird im Schüpfer Grund dieses bekannt gut organisierte und umtriebige Weinfest gefeiert, bei dem seit über vier Jahrzehnte Wein, Kunst und Kultur eine große Rolle spielten.

Beim Weinfestgremium um Ortsvorsteher Stefan Graf, drehen sich derzeit die Räder schneller; Aufbruchsstimmung ist zu spüren.

Daher traf sich jetzt das Gremium im Foyer des Unterschüpfer Schlosses, um dieses große Fest mit den Verantwortlichen um Ortsvorsteher Stefan Graf der Öffentlichkeit vorzustellen.

Besonderes Highlight

Besonderes Highlight zur Weinprobe am 17. August wird Michelle Fries aus Röttingen sein, gelernte Winzerin und von 2016 bis 2018 dortige Weinprinzessin. Sie wird in diesem Jahr die Weine im Schloss präsentieren. Gleich drei Hoheiten gaben sich zusammen mit Michelle Fries die Ehre. Michaela Wille, Dittwar, Taubertäler Weinkönigin, und die derzeitige Schüpfer Weinkönigin Leonie Roth.

Vordergründig spielen über das Weinfest der Genuss vieler auserlesener Tropfen, einer Vielfalt an Kulinarik, ein für jedes Alter ansprechender kultureller Teil und schöne Unterhaltung mit vielen Freunden über die vier Genießertage vom 23. - 26. August eine große Rolle. Daher steht das Weinfest in Unterschüpf bei vielen Besuchern bereits seit Wochen und Monaten im Terminplans. Der Vorverkauf der Karten für die Weinprobe beginnt am 5. August bei der Volksbank. Die Weinprobe selbst wird von Bürgermeister Christian Kremer als Schirmherr am Samstag, 17. August, um 19 Uhr bei einem Glas Secco zusammen mit den „Fränkischen Herolde“ Unterschüpf offiziell eröffnet.

So darf man gespannt sein auf die fundierte Weinprobe durch Michelle Fries. Sie wird die zehn auserlesenen Weine plus den Erlkönigs vorstellen.

Die Winzer des Schüpfer Grundes, Unter- und Oberschüpf mit ihren 45 Hektar Rebenflächen, können inzwischen 35 Hektar beregnen. Mit der bevorstehenden Weinernte rechnet man Mitte September.

Viel Musik

Das Programm über die Weintage ist gut bestückt mit Unterhaltung. Dabei wird die Musik wieder eine große Rolle spielen – es spielen unter anderem „Barbed Wire“ am Freitag, die „Bayernmän“ am Samstag und die Musikkapelle Beckstein und die Musikkapelle Wachbach am Sonntag.

Viel Umtrieb gibt’s sicher wieder am Montag zum Büttenlauf um 19 Uhr. Hierzu können sich die Teilnehmer melden bei Thomas Henninger unter: buettenlauf@schuepfer-weintage.de.

Auch wird sicherlich der neunte Umpfertallauf mit Anmeldung unter www.tri-team-schuepf.de am Samstag, 24. August, ab 18 Uhr bei vielen einen sportlichen hohen Stellenwert haben.

