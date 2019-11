Toller Beitrag für die Dorfgemeinschaft

Uiffingen.Vier ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen wurden beim Seniorennachmittag in Uiffingen von Bürgermeister Christian Kremer und Ortsvorsteher Stefan Bier geehrt. Die Frauen organisieren und gestalten seit über einem Jahr wöchentlich einen Treff für Senioren der Ortschaft. Diese können sich dienstagnachmittags bei Kaffee und Kuchen im Vereinshaus zu treffen. Es wird sich ausgetauscht, gelacht und gespielt und so manche Geschichte aus vergangenen Tagen erzählt. Der Nachmittagstreff ist stets gut besucht und mittlerweile für viele ein fester Bestandteil in der Woche geworden. Diejenigen, die nicht so gut laufen können, werden mit dem Auto abgeholt und abends wieder nach Hause gebracht. Christian Kremer und Stefan Bier dankten Hiltrud Schneeweis, Liselotte Hemmrich, Gudrun Dötter und Christa Ruck für dieses außergewöhnliche Engagement. Dabei hoben sie die Bedeutung des Engagements für die Dorfgemeinschaft hervor. zug

