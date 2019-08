Titelverteidiger FC Umpfertal 1 holt wieder Pott

Boxberg.Beim Umpfertäler Pokalturnier, der Boxberger Stadtmeisterschaft, konnte Titelverteidiger 1. FC Umpfertal 1 sich bis zum Finale durchsetzten und den Wanderpokal wieder mit nach Hause nehmen.

Drei Tage lang wurde in Schwabhausen Fußball gespielt und um jeden Ball gekämpft. Acht Mannschaften traten zunächst in zwei Gruppen bei zwölf Gruppenspielen an. Insgesamt fielen 38 Tore. Es waren durchweg faire Spiele zu sehen, auch wenn der Sieg manchmal hart umkämpft war.

Los ging es bei sehr heißen Temperaturen mit dem Spiel der SpG Windischbuch/Schwabhausen gegen den SV Uiffingen, welches mit einem 0:1-Sieg für den SV Uiffingen endete. Danach erspielte sich der TSV Unterschüpf/Kupprichhausen 2 einen 2:1-Erfolg über den TSV Bobstadt / Assamstadt 3; den höchsten Sieg des Tages schaffte der 1. FC Umpfertal 1 mit einem 3:0 gegen den TSV Unterschüpf / Kupprichhausen 1.

Bei den heißen Temperaturen bildete sich eine lange Schlange an der Getränkeausgabe. Am Abend heizte die Band Crunchem kräftig ein und sorgte für gute Stimmung.

Am nächsten Tag gingen die Spieler motiviert ans Werk. In der Gruppe A konnte sich der TSV Schwabhausen/SV Windischbuch 1 mit zwei Siegen und einem Unentschieden an den ersten Platz der Tabelle setzten, gefolgt vom TSV Unterschüpf / Kupprichhausen 2, dem 1. FC Umpfertal 2 und TSV Bobstadt/Assamstadt 3. In der Gruppe B schaffte der 1. FC Umpfertal 1 zwei Siege und ein Unentschieden und wurde Tabellenerster. Zweiter wurde der SV Uiffingen, gefolgt vom TSV Unterschüpf/Kupprichhausen und der SpG Windischbuch/Schwabhausen 2.

Am Ende des zweiten Tages war der eine oder andere Spieler schon etwas ausgepowert, doch als DJ JW auflegte, wurden die meisten wieder munter und ließen den sportlichen Tag bei guter Stimmung ausklingen. Selbst Blitz, Donner und Regen störten nicht, es wurde getanzt, gelacht und gesungen.

Am letzten Tag standen noch drei Gruppenspiele an. Damit ging auch die Vorrunde zu Ende und die Mannschaften für das Halbfinale standen fest. Bis es soweit war zeigten noch die Kleinsten, was sie bisher gelernt haben. Zunächst traten die Bambini von Schwabhausen gegen den VfB Boxberg/Wölchingen an, danach folgte die F-Jugend. Auch hier wurde um jeden Ball gekämpft und jedes Tor bejubelt.

In den Halbfinalspielen durfte man sich keinen Patzer mehr leisten. Das erste Spiel fand zwischen dem 1. FC Umpfertal 1 und dem TSV Unterschüpf / Kupprichhausen 2 ging knapp mit 1:0 für den Sieger des letzten Jahres aus. Deutlich mit 4:1 konnte sich die Heimmannschaft TSV Schwabhausen/Windischbuch 1 gegen den SV Uiffingen durchsetzten. Platz 3 des Turniers wurde im Elfmeterschießen entschieden und als Sieger konnte der SV Uiffingen nach vielen Torschüssen und viel Spannung mit 8:7 den Platz verlassen.

Hart umkämpft war das Endspiel zwischen dem TSV Schwabhausen/ Windischbuch 1 und dem 1. FC Umpfertal 1. Chancen gab es viele. Somit ging der 1. FC Umpfertal 1 mit einem 2:1-Sieg verdient als Pokalturniersieger nach Hause. Torschützenkönig mit drei erzielten Treffern wurde Maximillian Dürr vom 1. FC Umpfertal 1.

Bürgermeister Christian Kremer gratulierte allen Mannschaften und bedankte sich für schöne und faire Spiele. Sein Dank ging auch an den Ausrichter TSV Schwabhausen, der für einen reibungslosen Ablauf sorgte. Werner Kaibel bedankte sich im Namen des TSV bei allen Zuschauern, Spielern und Helfern für ein gelungenes Fußballwochenende. StS

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.08.2019