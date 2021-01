Thomas Henninger kandidiert in Boxberg

Boxberg.Es hat etwas gedauert, aber nach nunmehr etwas mehr als drei Wochen seit Beginn der Bewerbungsfrist für das Bürgermeisteramt hat das Kandidatenkarussell begonnen, sich zu drehen. Thomas Henninger hat am Mittwoch seine Bewerbungsunterlagen auf dem Rathaus in Boxberg abgegeben.

Thomas Henninger lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Unterschüpf. Die Boxberger Kommunalpolitik ist ihm nicht fremd, war er doch zehn Jahre lang, von 2009 bis 2019, Mitglied im Gemeinderat.

Von Beruf ist der 48-Jährige Bauingenieur. Das Studium des Bauingenieurwesens absolvierte er an der Technischen Universität in Darmstadt. Nach dem Abschluss des Studiums arbeitete er zunächst bei der Firma KMS in Estenfeld. Danach war er als Niederlassungsleiter der Firma Fasys in Boxberg tätig. Seit 2009 leitet er die Niederlassung der Firma GBL ebenfalls in Boxberg. In seiner Freizeit widmet er sich in erster Linie dem Tischtennis. Seit 1991 ist er Abteilungsleiter beim TTC Oberschüpf, seit 1992 ist er Vorsitzender des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim. Auch im Badischen Tischtennisverband ist er ehrenamtlich aktiv. Zudem fungiert er als Kassenprüfer des Vereins WvB Boxberg.

„Ich wollte schon immer Bürgermeister werden und denke, dass ich jetzt genau das richtige Alter und auch die notwendigen Fähigkeiten dafür besitze“, nennt er die Motive für seine Kandidatur. „Ich denke, um dieses Amt ausüben zu können, muss man nicht unbedingt eine Ausbildung oder ein Studium in der Verwaltung absolviert haben.“ hut

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.01.2021