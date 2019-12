Tauberfränkische Weihnacht

Schwabhausen.Die „Tauberfränkischen Weihnacht“ findet am Freitag, 13. Dezember, um 18.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Schwabhausen statt. Gestaltet wird diese adventliche Veranstaltung vom Männerensemble der Ottmar Mergenthaler Sängerfreunde, den Tauberfränkischen Holzbläsern und den Zwiefach-Boarischen von der Tauberfränkischen Wirtshausmusi. Die Weihnachtsgeschichte von Sieger Köder, Pfarrer und Künstler, bildet den roten Faden des Abends. Musik und Gesang schmücken die Weihnachtsgeschichte musikalisch aus und wollen mit einem besinnlichen Abend das dritten Adventswochenende einläuten.

Der Eintritt ist frei. Über eine Spende würde sich die evangelische Kirchengemeinde als Veranstalter freuen. Im Anschluss an die Veranstaltung lädt die Kirchengemeinde zu Punsch, Glühwein, Snacks und guten Gesprächen ein.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.12.2019