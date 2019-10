Straßennamen und Geländer

Grünsfeld.Ohne größere Diskussion erfolgte in der Gemeinderatssitzung am Dienstag im Grünsfelder Rathaussaal die Namensgebung von zwei Straßen im Neubaugebiet „Höhri II“ in Grünsfeld. Bei einer Gegenstimme votierte das Gremium mit großer Mehrheit für den Vorschlag der Verwaltung. So wird im unteren Bereich des Wohngebiets die Schlesierstraße weitergeführt. Die obere Straße wird den Namen „Uhlberger Weg“ erhalten. „Das Gewann dort hieß früher Uhlberg, so dass dieser Name sicherlich historisch sinnvoll ist“, meinte Bürgermeister Joachim Markert.

Zudem vergab der Gemeinderat die Arbeiten für die Anbringung von einem Geländer. Die Maßnahme wurde beschränkt an drei Firmen aus dem Stadtgebiet ausgeschrieben.

Den Auftrag erhielt als günstigster Bieter die Firma Barthel Stahlbau für 21 389 Euro. hut

