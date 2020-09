Steinkreuz wieder aufgestellt

Schweigern.Ein großes Steingrabkreuz, das vor Jahren im Friedhof abgebaut wurde, da die Liegezeit damals abgelaufen war, wurde zur Verschönerung der Anlage am Ende des Haupteinganges neu aufgestellt.

Sofort einverstanden

Ortsvorsteher Ferdinand Eck ging auf den Besitzer Dieter Henn zu und fragte, ob er sich vorstellen könne, das Kreuz seiner Heimatgemeinde zu schenken. Dieser war sofort damit einverstanden – und so setzte man eine, auch aus finanzieller Hinsicht machbare Idee für den Friedhof und die Gemeinde um.

Der ehemalige Bad Mergentheimer Verkehrs- und Kurdirektor, der in Schweigern seine Schul- und Jugendzeit verbrachte, hat die Verbindung zu Schweigern nie abreißen lassen. Das Kreuz wurde damals von der Mutter von Dieter Henn, Erna Henn, geborene Keller, vor ihrem Tod noch selbst entworfen.

Durch die Bauhofmitarbeiter der Stadt Boxberg wurde ein gelungener Betonsockel erstellt, worauf das Kreuz nach einer vorhergehenden Generalreinigung durch den Friedhofsbetreuer Karl Daberger, neu aufgestellt wurde.

Zum Gedenken aufgestellt

Das Steinkreuz dient künftig zum Gedenken für alle im Schweigerner Friedhof beerdigten Bürger, deren Grab aus Ablaufgründen aufgelöst wurde. In Eigenleistung erfolgt durch die Ortsverwaltung jetzt noch die Beschriftung des Steinsockels und die Gestaltung rund um das Kreuz.

Erweitert wurden ebenfalls die Urnengräber durch die Bauhofmitarbeiter und angebracht wurde eine Übersetzungstafel an einem alten historischen Grabstein in der Friedhofsmauer von 1723 rechts am Haupteingang durch Ortschaftsrat Wilfried Münz. fe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.09.2020