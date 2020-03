Steigende Zahlen im Nachwuchsbereich

Recht gut aufgestellt ist die Gesamtwehr der Stadt Boxberg. Dies unterstrich die Jahreshauptversammlung im Unterschüpfer Wasserschloss.

Unterschüpf/Boxberg. Sowohl personell als auch technisch sei die Truppe für den Einsatzfall gerüstet, wie Stadtkommandant Harry Schroth ausführte. Nach dem Totengedenken verlas Schriftführer Bernd Wegert das Protokoll der Hauptversammlung 2019.

Ausführlich war der Kommandantenbericht von Harry Schroth. Die Stadtfeuerwehr umfasse derzeit zwölf Abteilungswehren mit 496 Feuerwehrfrauen und -männern. Der aktive Feuerwehrdienst sei 314 Personen stark, die Alterwehr habe 124 und die Jugendwehr 58 Kräfte. Eine stolze Bilanz, zumal man im Nachwuchs 27 Zugänge zu verzeichnen habe. Eine beachtliche Entwicklung, wofür er sich bei Jugendleiterin Laura Wegert bedankte.

Insgesamt sei die Gesamtfeuerwehr 2019 zu 35 Einsätzen gerufen worden, 14 weniger als 2018- (20 Brandeinsätze, 15 technische Hilfeleistungen). Mit der Indienststellung des MLF für die Abteilung Windischbuch sei die Einsatzbereitschaft der Gesamtwehr weiter erhöht worden.

Besonderer Schwerpunkt

Ein besonderer Schwerpunkt sei auf Aus- und Weiterbildung gelegt worden. So wurden ein bereichsübergreifender Truppführerlehrgang sowie ein Grund- und Sprechfunklehrgang durchgeführt. Durch die Teilnahme an Ausbilderlehrgängen sei auch der Ausbilderstamm vergrößert worden. Auch im laufenden Jahr gelte der Aus- und Fortbildung ein besonderes Augenmerk, so Schroth. Einsatzbereitschaft und Zusammenwirken der Abteilungswehren sei Ziel der Großübung bei der Firma Systemair auf dem Industriegelände in Windischbuch gewesen.

Dank sagte Schroth allen Funktionsträgern in der Gesamtwehr für ihr Engagement. „Sie, Herr Bürgermeister, die Stadt und der Gemeinderat stehen hinter ihrer Feuerwehr“, formulierte er die Anerkennung die Unterstützung der Gesamtfeuerwehr.

Erfreuliches berichtete Jugendwartin Laura Wegert über die Entwicklung im Nachwuchsbereich. Mit 27 Neuzugängen und einem Bestand von 58 Jungfeuerwehrleuten habe man den Negativtrend der letzten Jahre gestoppt und die Jugendarbeit wieder intensiviert. Ihr Wunsch: Bei der Werbung für den Feuerwehrnachwuchs die Hände nicht in den Schoß legen.

Auch in der Altersabteilung sei man wieder aktiv gewesen, wie Ehren- und Alterskommandant Dieter Weber mitteilte. Die Unterstützung der Aktiven in den Abteilungen sei ebenso wichtig wie die Kameradschaftspflege. Austausch, geselliges Beisammensein und die alljährliche Informationsfahrt seien dabei wichtige Grundlage für das Miteinander.

Dass auch finanziell in der Gesamtfeuerwehr einiges zu bewältigen sei, teilte Tobias Britsch im Kassenbericht für den verhinderten Finanzverwalter Bernd Behringer mit. Trotz eines leichten Rückgangs im Kassenbestand könne man aber weiterhin auf eine solide Finanzbasis bauen. Auch die von Eberhard Beckstein und Alfred Fischer durchgeführte Prüfung habe keinerlei Beanstandungen ergeben. Becksteins Antrag auf Entlastung von Kassierer und Vorstand wurde einstimmig entsprochen.

Weiter standen Beförderungen auf der Tagesordnung. Zum Oberlöschmeister wurde Uwe Appel (Boxberg/Wölchingen) und zu Löschmeistern Lukas Hefner und Manuel Grösslein (Unterschüpf) sowie Patrik Wegert (Schweigern) befördert. Bürgermeister Christian Kremer und Stadtkommandant Harry Schroth überreichten Beförderungsurkunden und Uniformabzeichen.

Einen breiten Rahmen nahmen die Ehrungen ein. Heiko Wolpert, stellvertretender Kreisbrandmeister, lobte die hohe Einsatzbereitschaft der Gesamtwehr und dankte dem Führungsteam und den Wehrkräften für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Ein Lob zollte er den zu ehrenden Feuerwehrlern, die durch ihre langjährige Treue und Einsatzbereitschaft einen unverzichtbaren Dienst zum Schutz ihrer Mitmenschen leisteten.

Abzeichen verliehen

Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktive Feuerwehrzeichen überreichte Wolpert an Heiko Gerstberger, Martin Mayer und Jürgen Trabold (Angeltürn), Peter Löffler (Boxberg/Wölchingen), Andreas Gehrig (Kupprichhausen), Matthias Kraft, Andreas Ruck und Harald Zeier (Schweigern), Dirk Kohler, Steffen Schneider und Sven Volk (Windischbuch).

Mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden darüber hinaus Arno Volk (Bobstadt), Helmut Heffner und Hartmut Noe (Kupprichhausen) sowie Roland Henn (Schweigern) geehrt.

Manuel Berberich (Unterschüpf), Rainer Merz (Schweigern) und Roland Stang (Windischbuch) sind aus ihren Funktionen als Abteilungskommandanten ausgeschieden. Bürgermeister Kremer dankte den ehemaligen Abteilungskommandanten für ihren langjährigen Einsatz und überreichte ihnen die Dankurkunde der Stadt.

Christian Kremer dankte den Führungsverantwortlichen sowie allen Wehrfrauen und -männern für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Er lobte den hohen Ausbildungsstandart und Einsatzbereitschaft sowie die beispielhafte Jugendarbeit. Es sei stets ein besonderes Anliegen der Stadt, die Arbeit der Feuerwehr aktiv zu unterstützen und die erforderlichen Finanzmittel im Rahmen der Möglichkeiten dafür bereitzustellen. Der Wehr wünschte er eine erfolgreiche Arbeit bei möglichst wenig Einsätzen und keinerlei Unfällen. Die Sicherheit der Einsatzkräfte sei oberstes Gebot.

Die Grüße des Kreisfeuerwehrverbandes und vom Kreisvorsitzenden Sebastian Quenzer übermittelte sein Stellvertreter, Kreisjugendwart Jochen Herrschlein. Auch er würdigte die Arbeit der Gesamtwehr und dankte den Mitgliedern für ihren Einsatz.

Die langjährige Treue zeige, welch großes ehrenamtliches Engagement in den Wehren bestehe. Für seine langjährigen Verdienste in der Abteilung Epplingen und als deren Abteilungskommandant überreichte er an Hans-Peter Knörzer die vom Landesfeuerwehrverband verliehene silberne Feuerwehr-Ehrenmedaille mit Urkunde. Roland Stang von der Abteilung Windischbuch wurde für seine Tätigkeit als Abteilungskommandant, Stadtjugendwart und seine Tätigkeit in der Kreisjugendarbeit mit dem silbernen Ehrenkreuz und Urkunde des Deutschen Feuerwehrverbandes ausgezeichnet.

Eine besondere Ehrung wurde Rainer Merz von der Abteilung Schweigern zu Teil. Als langjähriger Abteilungskommandant, 20 Jahre als zweiter Stadtkommandant sowie zahlreichen weiteren Funktionen in der Feuerwehr habe er sich besondere Verdienste um die Feuerwehr in der Stadt Boxberg aber auch für das gesamte Feuerwehrwesen erworben. Dafür wurde ihm vom Deutschen Feuerwehrverband die höchste zu vergebende Auszeichnung, das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold mit Urkunde verliehen.

Einen persönlichen Dank und die Glückwünsche für die Geehrten und Beförderten gab es von Kreisjugendwart Jochen Herrschlein, Bürgermeister Christian Kremer, dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Heiko Wolpert, Stadtkommandant Harry Schroth und seinem Stellvertreter Tobias Britsch.

Da zum Tagesordnungspunkt Wünsche und Anträge keine Anträge und Wortmeldungen vorlagen, schloss Stadtkommandant Harry Schroth mit dem Feuerwehrleitspruch „Gott zur Ehr’, dem Nächsten zur Wehr“ die Jahreshautversammlung 2020 der Stadtfeuerwehr Boxberg.

