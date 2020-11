Stadtwald bringt noch einen kleinen Überschuss

Boxberg.Die Stadt Boxberg gehört zu den wenigen Gemeinden im Kreis, die auch im Forstwirtschaftsjahr 2021 noch mit einem kleinen Überschuss aus der Forstwirtschaft rechnen können. Wenn alles nach Plan läuft, kann der Stadtkämmerer rund 11 000 Euro auf der Habenseite verbuchen, wie bei der Vorstellung des Forstwirtschaftsplanes durch den für die forsttechnische Betriebsleitung zuständigen Mitarbeiter beim Forstamt Main-Tauber, Michael Laible, in der Sitzung des Gemeinderates deutlich wurde.

Geplant ist ein Einschlag von rund 5600 Festmetern, der einen Erlös von 340 300 bringen soll. Dazu kommen Fördergelder für Kulturen und Schadholz in Höhe von 10 000 Euro und die Einnahmen aus der Jagdpacht von 8500 Euro. Den Einnahmen von insgesamt 358 500 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 347 500 Euro gegenüber. Davon entfallen auf die Holzernte 95 000 Euro, die Lohnkosten schlagen mit 125 000 Euro zu Buche – auch bedingt durch die Einstellung eines dritten Forstwirtes – für Steuern und Beiträge sind 89 000 Euro abzuführen, die Kulturen und die Schutzmaßnahmen kosten 17 500 Euro, für den Wegeunterhalt sind 10 000 Euro veranschlagt, die Bestandspflege kostet 5000 Euro und für sonstige Aufwendungen sind 6000 Euro im Plan eingestellt. Nach einem kurzen Rückblick auf die Ergebnisse der Forstwirtschaftsjahre 2019 und 2020 wurde der Forstwirtschaftsplan 2021 einstimmig angenommen.

Trocken in tiefen Schichten

Nach dem dritten Dürresommer in Folge sind die Waldböden mittlerweile bis in tiefe Schichten ausgetrocknet. Im Frühjahr und Frühsommer gab es teilweise geringe Niederschlagsmengen, „die Bäume leben in dieser Zeit von der Hand in den Mund“, fasste Michael Laible die aktuelle Situation zusammen. Durch die noch dazu kommenden hohen Temperaturen verschärfte sich in den Fichtenbeständen die Borkenkäferproblematik massiv und bei der Buche traten binnen kürzester Zeit erhebliche Dürreschäden auf. Hier droht jetzt eine besondere Gefahr für Waldarbeiter und Spaziergänger durch herabfallende Kronenteile. Auch die Entwertung der Stämme schreit schnell voran, so dass eine Entnahme schnellstmöglich erfolgen muss, wie Laible unterstrich.

Die großen Schadholzmengen führen zu Verwerfungen auf dem Holzmarkt und damit zu geringeren Erläsen. Durch die vielerorts entstehenden Kahlflächen müsse man auch große Anstrengungen zur Wiederaufforstung unternehmen. Alles in allem werde das forstwirtschaftliche Handeln in Zukunft schwieriger und weniger planbar. Der Forstbeamte hatte aber auch positive Nachrichten: Mitten in der Krise vieler Baumarten kommt die in den Jahren 2018 und 2020 beobachtete Eichelmast wie gerufen, denn sie eröffnet die Chance einen neuen, klimastabilen Wald heranzuziehen.

Auch die Privatwaldbesitzer will das Forstamt künftig stärker in seine Planungen einbeziehen und die Holzernte auf den kleinen Parzellen forcieren. Dazu will man im nächsten Jahr umfangreiche kostenlose Beratungen anbieten, denn die häufig überalterten Bestände verlieren nicht nur an Wert, sondern auch an Stabilität. Waldbesitzer sind oft ohne Unterstützung nicht in der Lage Holz zu ernten, denn es fehlt häufig an der nötigen technischen Ausrüstung. Die Ortschaftsverwaltungen werden vorab über diese Beratungstermine informiert.

In der Aussprache über den Forstwirtschaftsplan wurde auch das Thema „vergessenes Stammholz“ angesprochen, das einigen Stadträten ein Dorn im Auge ist. In den Wäldern, so wurde bemängelt, lägen seit geraumer Zeit teils verstreut einzelne eingeschlagene Baumstämme aber auch ganze Holzpolter, ohne dass sich jemand um die Abfuhr kümmert. Das Holz verrotte und werde nutzlos. Ein Zustand, den auch die Förster bedauern, die Verantwortung liege hier jedoch beim Holzeigentümer.

