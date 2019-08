Spielnachmittag im Schwimmbad

Boxberg.Einen Spielenachmittag veranstaltet die Stadt Boxberg am Freitag, 26. Juli, im Freibad. Von 15 bis 18 Uhr wird im Schwimmerbecken ein aufblasbarer Hindernissparcour zum Klettern, Hüpfen und Toben zur Verfügung stehen. Ein „Killerwal“, Seemonster, Krokodil und eine Seeschlange bevölkern an diesem Nachmittag das Becken und warten auf die jungen Gäste. Ein regulärer Schwimmbetrieb im Sportbecken ist von 13 bis 19 Uhr nicht möglich, so die Stadt in einer Mitteilung. Bild: Stadt

