Songs neu arrangiert

Unterschüpf.Sie beeindruckt mit ihrer Bühnenpräsenz und dynamischen Soulstimme und hat sehr erfolgreiche Projekte mit dem Bad Mergentheimer Gospelchor „Gospeltime“ gestaltet. Am Samstag, 19. Oktober, gastiert die Sängerin Anja Bundschu nun in der Kulturkirche in Unterschüpf.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Bei diesem impulsiven Konzertabend gibt es Lieder von Mendelssohn bis Metallica zu hören.

In den vergangenen Monaten sind Liedwünsche und Geschichten über die Homepage der Kulturkirche eingegangen, die im Konzertprogramm neu arrangiert wiederkehren. Die Sängerin wird von Marco Netzbandt (Würzburg) am Stage Piano begleitet.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind willkommen.

