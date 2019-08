Boxberg.Das Sommermusical an der Realschule Boxberg findet am Dienstag, 23. Juli, und Mittwoch, 24. Juli, jeweils um 19 Uhr in der Schulaula statt. Es wird das Stück die „Goldene Gans“ aufgeführt. Alle Interessierten und Freunde der Realschule Boxberg sind willkommen. Bild: Realschule

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019