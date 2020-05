Uiffingen.„So etwas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen“, staunte Paul Wild und meinte damit die beiden riesigen Baumpilze, die er bei der Waldarbeit entdeckt hatte. Die „kleinen“ Wunder der Natur, vermutlich aus der Familie der Zunderschwämme, haben in Lauf der Jahre, in denen sie sich von ihrem Wirtsbaum ernährt hatten, stattliche Ausmaße erreicht. Der kleinere hat die Größe eines Fußballs, der größere misst nahezu stolze 60 Zentimeter. Wunderschön konzentrisch, in feinen blassgrau bis rötlich-braunen Rillen erinnern die beiden kuriosen Gebilde an riesige Schnecken, die wie aus der Zeit gefallen, nun bei uns in der Gegenwart gelandet sind. Als natürliche Deko zieren diese Schmuckstücke der Natur nun den Hof der Familie Wild in dem Boxberger Stadtteil. Bild: Elisabeth Englert

