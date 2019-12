Oberschüpf.Skandinavische Weihnachtslieder erklingen am Freitag, 13. Dezember, um 20 Uhr in der evangelischen Kirche Oberschüpf: Die Formation „Julvisor“ aus Dresden spielt skandinavische Weihnachtslieder. Vertraute Musiker kehren nach Oberschüpf zurück: Christina Lutter mit Stimme und Geige, der Multiinstrumentalist Guido Richarts und der unvergessene ( „very spicy“) Krishn Kypke. Eintrittskarten für das Konzert sind im Vorverkauf über E-Mail info@kulturkirche-unterschuepf.de, bei Sibylle Acker, Telefon 07930/2020, oder an der Abendkasse erhältlich. Bild: Jentzsch

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.12.2019