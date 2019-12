Seniorin fährt auf Baustellenfahrzeug

Boxberg.Unverletzt stieg am Dienstagnachmittag eine 95-Jährige nach einem Unfall auf der A 81 aus ihrem Fahrzeug. Die Seniorin war zwischen Boxberg und Osterburken in Richtung Heilbronn unterwegs, als sie wohl eine Baustelle übersah. Anstatt die Spur wie vorgegeben nach links zu wechseln, fuhr die ältere Dame langsam aber stetig weiter geradeaus und auf einen in der Baustelle abgestellten Lkw auf.

Mehrere Arbeiter konnten sich nur durch einen beherzten Sprung zur Seite vor dem Suzuki der Frau retten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand allerdings ein Schaden von rund 6000 Euro an beiden Fahrzeugen. Die Seniorin wird nun einen anderen Fahrer brauchen. Weil das Alkoholkontrollgerät der Polizei bei ihr einen Wert von 1,8 Promille anzeigte, muss die Frau nun mit dem Verlust ihrer Fahrerlaubnis rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019