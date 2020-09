Sefora Nelsons Sprache des Herzens

Lieder und Texte, die zu Herzen gehen: Sefora Nelson ist irgendwo zwischen Konzert, Comedy und Seelsorge zu finden.

Boxberg. Ein Konzert mit Sefora Nelson findet am Sonntag, 27. September, um 19 Uhr in der Umpfertalhalle in Boxberg statt.

Sefora Nelson hat seit vielen Jahren ihren ganz eigenen Platz auf der Bühne gefunden mit Liedern und Geschichten, die aus dem Leben stammen und mitten ins Herz treffen.

Theologie studiert

Eigentlich hat die Italo-Deutsche Musik und Theologie studiert. Für das, was sie in über 100 Events im Jahr tut, findet sich allerdings keine Schublade.

Sefora Nelson live zu erleben, ist ein Erlebnis – irgendwo zwischen Konzert, Gottesdienst, Comedy und Seelsorge.

Mit ihrem vielfältigen Programm wird die Künstlerin mit der beeindruckenden Karriere gern auch über die Grenzen Deutschlands hinweg eingeladen. Jedes ihrer Events wird individuell – und oft auch spontan zusammengestellt. Keines gleicht dem anderen.

Neu im Gepäck hat Sefora Nelson ihr „blaues“ Album „Du bist“. Es ist Seforas achtes Soloalbum. Blau: weit wie der Horizont, Zeit und Ewigkeit, wie Freundschaft und Abschied, so loyal und souverän wie Gott.

Sicher werden sowohl ihre bekannten Klassiker, wie „Lege Deine Sorgen nieder“, als auch die Themen ihrer beiden Bücher „Psalm 23“ und „Das Vaterunser“ spontan auftauchen. Die Besucher dürfen sich auf einen besonderen Abend freuen. Mal schwäbisch witzig, mal mit italienischem Charme – eine internationale Persönlichkeit, die viele Sprachen beherrscht – vor allem aber die Sprache des Herzens.

Veranstalter des Konzerts in der Umpfertalhalle ist der Trägerverein der Bücherecke in Boxberg, Markus II, Veranstaltungsort ist die Umpfertalhalle in Boxberg. Einlass ist ab 18 Uhr, Konzertbeginn ist 19 Uhr. Das Konzert findet unter Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften statt.

