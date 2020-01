Schon Mädchen werden benachteiligt

Einen spannenden Einblick in die Rolle der Frau im südafrikanischen Simbabwe gab Professorin Kudzai Biri bei ihrem Vortrag im evangelischen Gemeindehaus.

Boxberg. Der südafrikanische Staat Simbabwe kämpft mit einer Vielzahl von Problemen. Darunter zu leiden haben in erster Linie die Frauen. Wieso das so ist und welche gesellschaftliche Rolle den Frauen in Simbabwe überhaupt zukommt, darüber sprach Professorin Kudzai Biri im evangelischen Gemeindehaus. Auf Einladung von Gardis Jacobus-Schoof von der Evangelischen Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber gab sie anlässlich des Weltgebetstages einen ebenso spannenden wie informativen Einblick in die Kultur und Probleme ihres Heimatlandes. Unterstützt wurde sie dabei von Hans Hartung, der ihren Vortrag ins Deutsche übersetzte.

Bedrückende Bild gezeichnet

In ihrem Vortrag zeichnete die Religionswissenschaftlerin ein recht bedrückendes Bild ihrer Heimat. Als schwerwiegendste Probleme nannte sie die Korruption und die Politiker. Aber auch der Klimawandel mache sich in Simbabwe immer mehr bemerkbar – etwa in Form einer langanhaltenden Dürre. Von dieser habe sich die Landwirtschaft bis heute nicht erholt.

Aufgrund einer gegenwärtigen Wirtschaftskrise hätten zudem viele Industriebetriebe schließen müssen. Die Folge: Viele Leute haben kein Geld mehr, um sich das Nötigste zu kaufen. So berichtete Biri, dass Kollegen von ihr nur noch einmal die Woche zur Hochschule kämen, weil es kein Benzin gäbe und sie sich den öffentlichen Verkehr nicht leisten könnten. Auch gebe es teilweise keine Elektrizität, kein Wasser und keine Arzneimittel mehr.

Und selbst wer Geld habe, könne damit nichts anfangen – weil es nichts zu kaufen gibt. Besonders gravierend sind all diese Probleme für die Frauen im Land. „Sie leiden darunter am meisten“, betonte Biri. Einen Grund hierfür sieht sie in der Kultur des Landes und den damit einhergehenden Anforderungen an die Frauen. So werde erwartet, dass sie Teil der Familie und der Dorfgemeinschaft bleiben: „Hier wurdest du geboren, hier gehörst du hin, hier wirst du sterben.“ Außerdem werde von der Frau auch erwartet, dass sie sich um die ganze Familie kümmert. Wobei die Familie in Simbabwe deutlich größer gefasst wird als in hiesigen Breitengraden. Deswegen treffe die gegenwärtige Situation des Landes den weiblichen Teil der Bevölkerung auch am härtesten. „Wenn ein Mädchen von der Schule kommt, muss es Feuerholz holen – einem Jungen würde das niemand zumuten“, so die Professorin. So würden die Mädchen bereits von Anfang an benachteiligt.

Eine Gleichstellung von Mann und Frau, wie es sie etwa in Deutschland gibt, sei in Simbabwe nicht vorgesehen. Die indigene Kultur sehe vor, dass die Frau sich dem Mann unterordnen müsse. Und auch die christlichen Missionare hätten dieses Weltbild gelehrt. Als Folge dieses Denkens sei es Frauen in dem Land heute quasi unmöglich, sich scheiden zu lassen. Nur der Mann habe dieses Recht. „Geschiedene Frauen gelten als Schande für die Gesellschaft“, erläuterte Biri. Die Forscherin weiß dabei ganz genau, von wovon spricht. Sie ist nämlich selbst geschieden. „Als alleinlebende Frau wird man stigmatisiert“, bekräftigte sie. Auch die Gesetzgebung in dem südafrikanischen Staat räumt den Frauen offensichtlich keinen hohen Stellenwert ein.

Dies verdeutlichte Biri anhand eines eindringlichen Beispiels. So werde Viehdiebstahl in Simbabwe mit bis zu neun Jahren Haft bestraft, ein Vergewaltigung hingegen nur mit drei Jahren. Dies zu ändern und die Stellung der Frau zu verbessern ist indes ein schwieriges Unterfangen. Ein Grund: „Alle wichtigen Positionen in Politik, Wirtschaft und Kirche sind von Männern besetzt.“

Bildung als Lösung

Als beste Möglichkeit, die Situation vor Ort zu bessern, sah Professorin Kudzai Biri Bildung. Auf diese Weise könnten den Frauen die Augen für ihre eigene Situation geöffnet werden.

Im Anschluss an ihren Vortrag beantwortete die Professorin zahlreiche Fragen aus dem Publikum, etwa zum Bildungssystem des Landes, zum Thema Bodenschätze und zur Rolle des Mannes.

Im Rahmen des Vortrags wurden auch Spenden für ein Sozialprojekt gesammelt. Insgesamt kamen 1345 Euro zusammen. Sie werden für ein Geflügel-Projekt genutzt. Musikalisch begleitet wurde der Abend mit afrikanischen Melodien vom Weltgebettags-Frauen-Projektchor unter Leitung von Christiane Weber und der Trommelgruppe „Dagadu“.

