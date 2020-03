Schlachtabfälle im Gebüsch entsorgt

Großrinderfeld.Mehrere vermeintliche Giftköder wurden am Abend des gestrigen Tages durch eine 44-jährige Spaziergängerin in Großrinderfeld in der Paimarer Straße in Richtung der Autobahnüberquerung entdeckt. Beim Vorbeilaufen entdeckte sie die sieben Fleischstücke, die in einem Gebüsch abgelegt waren und rief die Polizei. Zur Erleichterung aller handelte es sich bei den Fleischstücken aber nicht um Giftköder, sondern augenscheinlich um Schlachtabfälle, die in dem Gebüsch entsorgt wurden. Das unerlaubte Entsorgen von Schlachtabfällen stellt einen Verstoß sowohl gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz als auch gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz dar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

