Scheunentore zerrissen und Häuser abgedeckt

Wölchingen.Vor 75 Jahren wurde Dresden vernichtend bombardiert. Nazideutschland hatte den Bombensturm in englische Städte gebracht – nun kam er als Orkan nach Deutschland zurück. So erlebten auch Heilbronn (4. Dezember 1944) und Würzburg (16. März 1945) ihr nächtliches Bombeninferno.

Im Gebiet des Main-Tauber-Kreises erlitt Königshofen den schlimmsten Bomben-Feuersturm bei den Kämpfen am Ostersonntag 1. April 1945. Glück im Kriegsunglück hatten dagegen Boxberg und Wölchingen, und dies gleich zweimal. Bei den Kampfhandlungen am 31. März 1945 waren die Amerikaner fast so weit, noch Luftwaffen-Unterstützung anzufordern. Und sieben Wochen zuvor verfehlte eine tonnenschwere Luftmine die Bahnlinie bei Wölchingen nur um 200 Meter.

Ludwig Belledin schildert den Abwurf, wie er ihn in Boxberg erlebte: „Es war im Frühjahr 45. Ich kann mich erinnern, dass damals Blesches Schlachtfest hatten. Die Wurst dampfte im Wurstkessel und ich habe Feuerholz nachgelegt. Der alte Herrschewirt hatte mir gesagt, ich solle mehr heizen, damit mehr Würste platzen, denn sonst taugt die Metzelsuppe nichts. Wir Jungs wurden später gegen 21 Uhr zu Bett geschickt.

Ich wartete schon auf „meine“ Aufklärungsmaschine, die über Monate jeden Tag gegen 21 Uhr die Bahnstrecke abflog. Es brummte wie immer, der Flieger flog vorbei in Richtung Schweigern und es gab jeden Abend das gleiche Theater.

Riesige Druckluftwelle

Am Abend des Schlachtfestes aber sollte es anders kommen: Die zweimotorige Aufklärungsmaschine flog wie immer in Richtung Schweigern, drehte dann aber plötzlich bei. Das Motorengeräusch näherte sich wieder bedrohlich und plötzlich erfüllte ein heftiges Rauschen den Raum, in dem ich schlafen sollte.

Ein Knall und eine riesige Druckwelle traf mich. Die Fenster flogen mitsamt den Rahmen in das Zimmer und ich wurde gegen den Schrank geschleudert. Zum Glück ist mir nichts weiter passiert. Ich war voll mit Holz- und Glassplittern und rannte schnell zu meinen Eltern.

Der Flieger hatte aus unerfindlichen Gründen wohl ein lohnendes Ziel in Boxberg ausgemacht und sich zum Abwurf der Mine entschlossen. Zum Glück schlug die Bombe in Wölchingen … in den Kirchberg ein. Unzählige Dächer wurden in weitem Umkreis abgedeckt und bis nach Schweigern wurden Fensterscheiben eingedrückt.“

Der Fleischbeschauer Max Thoma (Jahrgang 1894) schrieb aus Wölchingen: „Der 13. Februar 1945 abends zirka 10 Uhr. Immer wiederkehrender oder kreisender feindlicher Flieger. Im Begriff aufzustehen, zog ein Rauschen oder Fauchen so unheimlich durch die Luft, dass einem das Kinn auf die Brust gedrückt wurde. Ich hatte das Gefühl, dass ein Flugzeug beim Absacken Mühe hatte, unser Dach zu überqueren. Es war ein so jämmerliches Todesgefühl, dass man bei dem fürchterlichen Aufschlag erst wie gelähmt war.

Mein erster Gedanke war, die Maschine muss im Garten von Nachbar Thomas Hermann runter sein. Im Hemd sprang ich an die Haustüre. Aber da schrien schon alle Leute „Licht aus“, der Luftdruck hatte alle Verdunklungen, manche auch mitsamt den Fenstern, in die Stuben ge-worfen.

Gleich drauf schrien sich die Leute zu „Bei Franke Friedrich brennt’s“. Also zum Ort rein und helfen, niemand wusste, was geschehen war. Vom Flussgraben aus merkten wir, dass Ziegeln haufenweise auf der Straße lagen, und man sah durch die Scheuern- und Hausdächer die Wolken ziehen und Sterne leuchten. Der Brand bei Frank war nichts, durch die offene Stubentüre schien das Licht durch die Sparren.

Beim Kaiserwirt soll etwas runter sein, also dorthin. Dort waren die Hausbesitzer, während sie auf den Latten ihrer leeren Dächer herumkrabbelten, schon dran, einander zu beschimpfen und Grobheiten zu sagen. Jeder beschuldigte den andern, sein „Licht“ wäre zu sehen und merkte es nicht, auch „seines“ leuchtete; die Leute waren kopflos.

Also Tatsache war: In der Nähe der Bahnhofstraße muss ein Sprengkörper geplatzt sein, denn durch den Luftdruck waren im mittleren Dorf, Kirchweg, Geißbach fast alle Dächer abgedeckt, die meisten Fenster kaputt, mitsamt den Füllungen der Türe herausgerissen, Riegel eingedrückt, aus dem Möbeln Furniere zerrissen, Scheuertore und Menschen in den Stuben umgeworfen. Das einzig Vernünftige war, dass jemand das elektrische Licht ausschaltete, und so lag das Dorf wieder dunkel da.

Morgens klärte sich die Sache auf. Auf dem Kirchberg … ging eine Pressluftmine, von Kennern mit 25 Zentnern geschätzt, nieder ... Die Wirkung war furchtbar: zirka eine Million Ziegel von den Latten gehoben oder durcheinander gewirbelt. In Boxberg gab’s auch leere Dächer, alle Schaufenster gingen in Scherben, und selbst in Schweigern sind noch Scheunentore umgekippt. Die Geschädigten hatten wochenlang zu tun, ihre Dächer wieder in Ordnung zu bringen und den Schutt abzufahren.“

Zug im Bahnhof war das Ziel

Karl Staubitz erinnert sich noch sehr genau: „Die Luftmine sollte einen Zug im Bahnhof Wölchingen treffen. Meine Cousine Gisela Willig war Rot-Kreuz-Helferin. Sie ist zum Bahnhof, die Zugscheiben waren ganz zersplittert, die Insassen voller Blut. Sie hat geholfen, die Verletzten ins Krankenhaus zu bringen. „Ich hab ausgesehen wie ein Metzger“, hat sie gesagt.“

Manche hätten vermutet, es sei eine verirrte V 2-Rakete gewesen, die eingeschlagen haben, so Staubitz. „Mit der Schule sind wir später hoch und haben angeguckt, wo die Luftmine runter ist. Da waren nur drei kleine Löcher oben am Kirchberg. Manche sagen, sie wäre erst auf einen Baum und da schon explodiert. Oben an der Kuppe, wo die Äcker beginnen, da ist sie eingeschlagen. Gerade am höchsten Punkt, das war noch das Glück für Boxberg und Wölchingen. Der Luftdruck weiter unten, hätte viel mehr Schaden angerichtet.“

