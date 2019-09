Scherenschleifer in Schwabhausen

Schwabhausen.Mit einem grünen Kleinwagen, möglicherweise einem Ford Fiesta, waren am Donnerstag zwei Frauen in Schwabhausen unterwegs. Beide boten an, Messer und Scheren zu schleifen. Der hierzu benötigte Schleifbock war in dem Auto untergebracht. Bei einer 85-jährigen Rentnerin schliffen die beiden Frauen mehrere Messer und Scheren. Der hierfür verlangte Preis erscheint hoch, weshalb der Fachdienst für Umwelt und Gewerbe der Polizei Tauberbischofsheim die Ermittlungen aufgenommen hat. Möglicherweise haben die Frauen ihre Dienstleistungen noch weiteren Menschen in und um Boxberg angeboten. Dazu sucht die Polizei Zeugen, die das Kennzeichen des grünen Kleinwagens notiert haben.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.09.2019