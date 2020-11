„Saubere Politik“ im Mittelpunkt

Main-Tauber-Kreis.Der Landtagskandidat der SPD Main-Tauber, Anton Mattmüller, veranstaltet am Mittwoch, 25. November, um 19.30 Uhr einen Talk mit dem Schwetzinger MdL Daniel Born. Den Talk können Interessierte live über Instagram verfolgen. Er steht unter dem Motto „Saubere Politik“. Born ist Mitglied im Untersuchungsausschuss, der sich mit dem Expo-Missmanagement der Landesregierung befasst. Die Landesbeteiligung an den Kosten für den Pavillon waren ursprünglich auf 2,8 Millionen Euro angesetzt. Tatsächlich übernahm das Land aufgrund von verfehlter Planung schlussendlich den gesamten Betrag. Mit 15 Millionen Euro fiel diese Summe 12,2 Millionen Euro teurer als geplant aus. Die Versäumnisse klärt nun der Untersuchungsausschuss. Daniel Born wird hieraus berichten. Weitere Themen sind Transparenz in der Politik, Lobbyismus und warum eine Politik der Hinterzimmerklüngelei nicht mehr zeitgemäß ist. Gerne können dem Kandidaten im Vorfeld Fragen oder konkrete Negativ-Beispiele zugesendet werden (per Mail: anton.mattmuellerspd@gmail.com), die im Gespräch diskutiert werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.11.2020