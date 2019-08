Sanierung der Kurpfalzstraße geht voran

Die Arbeiten an der B 292, der Boxberger Ortsdurchfahrt, gehen in die nächste Runde. Nun wurde der zweite Teilabschnitt begonnen.

Boxberg. Fußgänger und Autofahrer brauchen derzeit etwas Geduld im Zentrum von Boxberg. Seit Ende März wird die Ortsdurchfahrt erneuert. Mittlerweile ist der erste Bauabschnitt fast abgeschlossen. „Die Einfahrt von der Poststraße in die Kurpfalzstraße ist wieder möglich“, bestätigt Detlef Göller vom Tiefbauamt der Stadt Boxberg.

Erneuert wurden die maroden Wasserleitungen sowie die alten Abwasserkanäle. Und auch die Straßenbeleuchtung wird in dem Bereich ausgetauscht.

Auf dem Abschnitt zwischen dem ehemaligen Schulhaus und dem Abzweig Poststraße fehlt lediglich die abschließende Deckschicht. Die werde erst zum Abschluss der kompletten Maßnahme aufgebracht. Auch die Pflasterarbeiten an den dortigen Gehwegen sind noch nicht vollständig abgeschlossen.

Zudem lässt die Umgestaltung der Bushaltestelle in Höhe des Schuhhauses Rukaber noch etwas auf sich warten.

Asphalt abgetragen

Nun hat die Firma den zweiten Bauabschnitt begonnen und die Asphaltschicht zwischen der Abzweigung Seebuckel bis zur Bäckerei Schmid abgetragen. Danach wird der Untergrund aufgegraben, um Kanal und Wasserleitungen freizulegen und auszutauschen. Am Seebuckel will man zusätzlich mit der Baumaßnahme auch die Kurvensituation an der Spitzkehre aus Richtung Schweigern kommend entschärfen. Die Zufahrt dort soll etwas verändert werden.

Bis Ende Oktober rechnet Göller damit, dass der Straßenabschnitt vor dem Boxberger Rathaus fertiggestellt werden kann. Dann folgen der Abbruch eines alten Wohnhauses an der Kreuzung zur Unteren Gasse und der dritte Bauabschnitt.

Die Kosten für die rund drei Millionen Euro teure Baustelle teilen sich Bund, Land und Stadt Boxberg. Die Federführung dieses Gemeinschaftsprojekts mit Planung und Vergabe liegt bei der Kommune. Fördergelder aus Stuttgart hat man für Kanal und Wasser sowie aus dem Stadtsanierungsprogramm für den Gehwegbau eingeplant.

„Wir sind im zeitlichen und im finanziellen Rahmen,“ betont Detlef Göller. Die Maßnahme sei wie erwartet gelaufen. Und er hofft, dass man auch bei den weiteren Arbeiten keine Überraschung erlebt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.08.2019