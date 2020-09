Samen und Setzlinge weiterschenken

Samen, Setzlinge oder ganze Pflanzen wechseln ihre Besitzer: Bei der Pflanzenbörse von Akzente am 10. Oktober darf kräftig getauscht werden.

Boxberg. Der Name ist Programm für die Mitglieder des Vereins Akzente in Boxberg. Und sie versuchen, immer wieder neue Impulse für die Gemeinschaft und das Zusammenleben zu setzen. Neben der Unterstützung von Flüchtlingen oder dem Sonntagscafe ist die Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema für den Verein. Doch Corona hat ihnen bei vielen Aktionen einen Strich durch die Rechnung gemacht und das gesellschaftliche Leben beeinflusst. Ilona Wild, Gardis Jacobus-Schoof, Iris Beyer, Vera Herzog und Sabine Öchsner wollen der Krise auch einen positiven Aspekt abgewinnen. „Wer einen Garten oder einen Balkon hat, war in diesem Jahr sicherlich häufiger dort zu finden“, wissen die Frauen. Und daraus ist eine Idee geboren worden: Eine Pflanzenbörse am 10. Oktober von 14 bis 16 Uhr, bei der das Tauschen, aber auch der Austausch mit anderen Hobbygärtnern im Vordergrund stehen. „Damit setzen wir einen neuen, grünen Akzent“, sagen sie.

Nachhaltigkeit im Fokus

Es geht um Nachhaltigkeit und Teilen. „Was können wir in Boxberg für ein nachhaltiges Zusammenleben tun?“ Da kamen Pflanzen ins Spiel. Was man selbst nicht mehr im Garten, auf dem Balkon oder auf der Fensterbank braucht, kann bei anderen wachsen und gedeihen – und ihnen damit eine Freude machen. Warum nicht einem Gartenneuling für den Start etwas abgeben? Das haben sich die fünf gefragt, die auch sonst gerne über den eigenen Zaun und in andere Gärten schauen. Oder jemand hat eine wunderschöne Blühstaude, die langsam beginnt, das Gemüsebeet zu erobern. „Viele Pflanzen werden auch beim Umtopfen geteilt, was bei ihnen wieder einen Wachstumsschub auslösen kann“, erzählt Iris Beyer. Sie war die Ideengeberin für diese Tauschbörse, bei der alle Arten von Pflanzen und auch Früchten den Besitzer wechseln können, etwa Tomaten, Kürbisse oder anderes Gemüse. „Der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt“, ergänzt Gardis Jacobus-Schoof. „Ich weiß bei vielen Pflanzen zu Hause, von wem ich sie bekommen habe“, so Ilona Wild.

Wer Samen hat, kann ihn ebenso mitbringen. Das kann von Blumen bis zu Gemüsesorten alles beeinhalten. Deshalb sollte rechtzeitig auch Blumensamen „geerntet“ werden, bevor er selbst aussät. Dazu haben die Frauen kleine Papiertütchen genäht, die an die Mitglieder verschickt wurden oder in der Mediothek abgeholt werden können. Dort werden die Samentüten auch aufbewahrt. „Gemeinsam haben wir im Garten von Iris Beyer gefaltet, genäht und geschnitten“, erzählt Vera Herzog. Allein 40 hat Susanne Kremer hergestellt.

Seltene Samen

Einen Vorteil sehen die Akzent-Setzerinnen auch darin, dass so spezielle Pflanzen oder Samen geteilt werden können, die man im Sortiment vielleicht nicht bekommen kann. Wie besonders schmackhafte Tomaten, die als Urlaubsmitbringsel nun im eigenen Garten gedeihen. Iris Beyer hat von einer Gärtnerin vor Jahren sogar Wildtomaten erhalten, die es im Handel nicht gibt.

Spannend finden die Vorstandsfrauen, welche Kontakte und nette Begebenheiten sich durch den Pflanzentausch ergeben. Und sie berichten vom eigenen „geschenktem“ Grün. „Ich habe meinen Rhabarber von meiner Oma erhalten, und er ist in der Zwischenzeit schon in mehrere Gärten umgezogen“, erinnert sich Vera Herzog. Ihr Stachelbeerbusch kam als zartes Pflänzchen von Iris Beyer und trägt nun reiche Früchte. „Jeder hat vielleicht solche Erlebnisse, die er bei der Pflanzenbörse gerne erzählen darf“, so die Vorstandsfrauen, die selbst schon vielfach privat getauscht haben.

Man darf zur Pflanzenbörse im Innenhof der Mediothek etwas mitbringen, muss aber nicht. Auch wer etwas Neues für seinen Garten sucht oder sich für Samen interessiert, ist willkommen. „Bei einer Tasse Kaffee einfach ins Plaudern und Fachsimpeln kommen“: So stellen sich die Organisatorinnen die Pflanzenbörse vor. Neben dem Gespräch mit Gleichgesinnten gibt es auch die Möglichkeit, sich an einem Büchertisch der Mediothek über das Gärtnern zu informieren. Nette Gespräche über den Gartenzaun haben die Hobbygärtnerinnen in diesem Corona-Sommer genossen. „Wir waren viel draußen in der Natur.“ Diese Freude und Begeisterung wollen sie über die Pflanzbörse vermitteln.

