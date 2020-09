Round Table übergibt Spende an „Sprungbrett“

Üttingshof.Auf der Reitanlage von Gut Üttingshof überreichten Mitglieder von Round Table Tauberbischofsheim (RT) einen Scheck in Höhe von 1500 Euro an Vertreter des Vereins „Sprungbrett“. Mit dieser Spende möchte RT Tauberbischofsheim die Ziele des Vereins unterstützen, die in der Förderung junger Menschen mit Handicap sowie deren Inklusion in die Gesellschaft bestehen. Hierfür hat sich der Verein auf Dienstleistungen spezialisiert, die die betroffenen Familien durch Kultur-, Bildungs-, Freizeit- und Sportangebote entlasten und unterstützen sollen. Neben der Beratung junger Menschen mit Handicap bei der Berufswahl und der Suche nach Praktikums- und Arbeitsplätzen wird auch ein wöchentlicher Freizeittreff in in Bad Mergentheim angeboten. Zusätzlich zu diesen Angeboten zählt auch das therapeutische Reiten zu eine der wichtigen Dienstleistungen (wir berichteten). Da dieses Angebot weder von der Krankenkasse noch von anderen Institutionen kostenseitig übernommen wird, dient die Spende von Round Table der Unterstützung jener Familien, die sich den Eigenanteil selbst nicht leisten können. Bild: Round Table

