Renate Heinisch bleibt weiterhin Vorsitzende

Dr. Blume, der Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung, führte zunächst den Teilnehmern vor Augen, woher der Begriff Bildung kommt. So wurde der Begriff der „Bildung“ aus 1. Moses 1,27 abgeleitet: „Gott schuf den Mensch nach seinem Bilde.“ Über eine Auslegung des großen, jüdischen Gelehrten Moses Maimonides im zwölften Jahrhundert griffen christliche Theologen den Impuls auf. Der Mystiker Meister Eckhart übertrug ihn in die deutsche Sprache und prägte damit das vielleicht mächtigste deutsche Wort. Allerdings kennt diese Hintergründe kaum noch jemand.

„Wir brauchen dringend wieder einen tieferen, auch Gefühle und Charakter einbeziehenden Bildungsbegriff, der sich seiner jüdischen, christlichen und humanistischen Wurzeln wieder bewusst geworden ist.“ Weil Sprache wesentlich den menschlichen Bildungserfolg und die gesellschaftliche Teilhabe bestimme, müsse das Augenmerk auf eine wirksame Sprachbildung im pädagogischen Alltag gerichtet sein und fragen: „Ist unsere Sprache radikaler geworden?“

„Wie viel Radikalität verträgt die Gesellschaft?“ Man weiß, dass Lehrer vor den Auswirkungen hasserfüllter Sprache auf Kinder und Jugendliche warnen. „Wir beobachten mit größter Sorge, wie sich die Stimmung, die Kommunikation in den sozialen Netzwerken und die alltäglichen Umgangsformen in unserer Gesellschaft verändern“, so Dr. Blume.

Die Gewaltbereitschaft auf dem Schulhof habe bereits zugenommen. Und es fange alles immer früher an. Es werde bei den Schülern inzwischen eine zunehmende Aggressivität gegenüber Andersdenkenden, Migranten und Flüchtlingen beobachtet. „Hasssprache erhöht die Bereitschaft, selbst gewaltbereit zu handeln“, so Dr. Blume in seinen Ausführungen.

In der Diskussion waren sich alle einig, dass man sich für eine Kultur der Verantwortung einsetzen und selbst Vorbilder sein müssen, so Renate Heinisch

Professorin Dr. Röbe nahm in ihren Ausführungen zu „Erziehung und Bildung im Lehrerhandeln“ diese Gedanken auf und problematisierte, dass die zweifelsohne berechtige Forderung nach Bildungsqualität die Erziehungsarbeit intensivieren müsse. Mit der Feststellung, dass die Gesellschaft vielmehr einen Erziehungsnotstand als einen Bildungsnotstand zu beklagen habe, lenkte sie die Aufmerksamkeit auf die Verpflichtung der Erwachsenen in Familie und Schule, ihr konkretes Handeln und ihre Teilhabe am Leben der Kinder und Jugendlichen zu reflektieren.

Wichtige Fragen seien dann: Wachsen diese psychisch geborgen auf? Finden sie hinreichend Schutz vor Konsumismus, öffentlicher Zerstörung von Scham, Friedfertigkeit und Respekt? Werden Grenzen gesetzt, wo Gefahren drohen, wo Kinder und Jugendliche voreinander in Schutz genommen werden müssen (etwa im Mobbing), wo sie selbst ihre Grenzen haben (zum Beispiel Schlafbedürfnis, ungesunde Ernährung)?

Menschen müssen erzogen werden, denn die Bildungsarbeit (im Sinne von Dr. Blume) könne nur gelingen, wenn über die Erziehungsarbeit menschliche Stabilität, emotionale Sicherheit, Empfänglichkeit für Bildungsimpulse, Aufmerksamkeit, Durchhaltefähigkeit und Engagement der Kinder und Jugendlichen gestützt und immer wieder aufs Neue erarbeitet werde. Welch vielgestaltiges erzieherisches Wirken diese enorme Herausforderung bedeutet, hat Professorin Dr. Röbe mit einer Buchvorstellung („Lehrer werden – Lehrer sein – Lehrer bleiben“) verbunden.

Renate Heinisch und die Teilnehmer werden nun Gespräche in ihren Schulen führen und alle zum Miteinander engagieren.

