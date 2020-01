Relegationsspiel als Höhepunkt

Wenkheim.Bei der Generalversammlung des TSV Wenkheim standen Ehrungen und Wahlen im Vordergrund. Vorstandssprecher Björn Schmidt begrüßte neben Ortsvorsteher Emil Baunach zahlreiche Ehrenmitglieder und Mitglieder des Sportvereins.

Das Vorstandsteam blickte auf zahlreiche Aktivitäten im vergangenen Jahr zurück. Dabei wurden vor allem die Verbesserungen im und rund um das Sportheim genannt. Das Sportfest sei ein Erfolg gewesen. Das nächste soll 2021 stattfinden. Auch das Betriebsklima in der Spielgemeinschaft mit Werbach wurde als gut bezeichnet. Absoluter Höhepunkt war das Relegationsspiel mit 1100 Zuschauern, das der TSV Wenkheim ausrichten durfte. Die Mitgliederzahl liegt derzeit bei 327. Damit wurde ein neuer Höchststand erreicht.

Den Bericht von Trainer Mike Standke verlas Vorstandsmitglied Andre Baumann. Nach sehr gutem Start in die Runde 18/19 belegte die SG Welzbachtal am Ende den neunten Platz. In der aktuellen Saison 19/20 liegt man auf Platz 3 und will weiter oben dabei bleiben. Für die Saison 20/21 wird das neue Trainerduo Zimin/Mechler die Mannschaften trainieren.

Martin Salzmann gab Infos über die Arbeit im Bereich Breitensport mit den Bereichen Mutter-Kind-Turnen, Pilates und Kindertanz. Die fußballbegeisterten Jugendlichen spielen laut Florian Bauer weiterhin in Werbach, Großrinderfeld, Impfingen und Distelhausen.

Daniel Reinhart, Trainer der Damenfußballmannschaft, berichtete über die Abläufe in der Spielgemeinschaft mit dem TuS Großrinderfeld, mit dem man im letzten Jahr in der Freizeitrunde Vizemeister wurde. Derzeit hat man die Spitzenposition inne und will sie auch beibehalten. Kassenführerin Bianca Beuschlein stellte die Einnahmen und Ausgaben gegenüber. Wegen der vielen Aktivitäten und insbesondere durch die Umgestaltung des Sportheims wurde viel investiert. Der Kassenstand ist zufriedenstellend. Kassenprüfer Bernd Lippert berichtete von einer einwandfreien Kassenführung.

Ortsvorsteher Emil Baunach dankte für das große Engagement der Vereinsmitglieder sowie die große Angebotspalette in den einzelnen Abteilungen. Besonders lobte er das gute Bild, dass die gepflegte Sportanlage am Ortseingang abgibt.

Björn Schmidt, Andre Baumann und Martin Salzmann wurden nach ihrer Entlastung als Vorstandstrio in ihren Ämtern bestätigt.

Danach wurden zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue zum TSV Wenkheim mit einer Urkunde und einem Präsent ausgezeichnet.

Für 55 Jahre wurden Kurt Schmidt und Gerd Schmidt ausgezeichnet, für 50 Jahre Gerd Baumann, Manfred Rappelt, Georg Rappelt und Klaus Göhricke, für 40 Jahre Hans Hufnagel, Lothar Erhard und Klaus Reinhart. Seit 25 Jahren gehören Benjamin Hartmann, Nicolas Höfling, Stefan Schörk und Patrick Kospach dem Verein an.

In den kommenden Monaten sollen weitere kleinere Baumaßnahmen rund um das neue Vereinsheim umgesetzt werden. rei

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.01.2020