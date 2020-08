Reinheit und pure Freude

Boxberg.Die Afrikanische Schmucklilie gehört zu den beliebtesten und bezauberndsten Gartenschönheiten dieser Zeit, wie die Recherche im Internet sagt. In ihrer normalerweise blauen, vollen Blütenpracht und ihrem immergrünen, dichten Blätterwerk eignet sie sich als Kübelpflanze. Das saftige Grün ihrer dicken Blätter sowie die im Sonnenlicht funkelnden, in diesem Jahr weiß glänzenden Blütenstände, lassen Herz und Gemüt eines jeden Naturliebhabers höherschlagen. Sie ist eine Schönheit der Natur und verkörpert noch heute, wofür sie zu Zeiten des Barocks stand: Reinheit und Freude. Dazu ist die Agapanthus africanus albus pflegeleicht und robust. Beheimatet ist die Schmucklilie in Südafrika, wo sie sich in reiner und wilder Form in ihrer vollkommenen Schönheit entfalten kann. Am besten wächst sie in einem lockeren, nährstoffreichen, trockenen Boden und an einem sonnigen Standort. Die Afrikanische Schmucklilie besticht vor allem mit ihren bis zu einem Meter in die Höhe sprießenden Blütenstielen. An deren Ende breiten sich die trichterförmigen Blüten in zarter Ordnung zu einem Kranz aus. Zu bewundern ist die Gartenschönheit mit 35 Blüten derzeit in einem Garten im Wölchinger Herrenberg. pal

